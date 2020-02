​Vaping, quattro persone su dieci scelgono l’e-cig per smettere di fumare

TERMOLI. Il fumo può provocare gravi danni all’organismo umano, ma questa non è di certo una novità. Chi fuma lo sa perfettamente, dato che lo stesso packaging dei pacchetti non smette mai di ricordarcelo. Eppure staccarsi da questa brutta abitudine è sempre molto complesso, visto che chiama in causa non solo la dipendenza fisica, ma anche quella psicologica. Esistono però oggi delle opzioni alternative, veri e propri palliativi che possono aiutarci a staccare le labbra dalle “bionde nazionali”, e quattro persone su dieci li conoscono già. Si parla nello specifico delle sigarette elettroniche, note anche come e-cig: device elettronici che vaporizzano delle essenze liquide in vari gusti e contenenti (o meno) nicotina. I risultati di uno studio belga riportano che il 40% dei fumatori avrebbe optato per questo dispositivo per smettere di fumare. Ecco perché oggi andremo ad approfondire questa ricerca, insieme agli altri dati sulle e-cig.



I risultati della ricerca belga sulle e-cig

L’istituto di ricerca belga Insites Consulting ha di recente svolto un’indagine sull’uso delle sigarette elettroniche, arrivando ad un risultato interessante. Secondo il report in questione, il 40% delle persone che desiderano smettere di fumare sceglierebbe proprio le e-cig come soluzione alternativa alla classica sigaretta. In realtà è esattamente questo lo scopo e la finalità dello strumento in questione, dato che nasce per replicare il gesto e la sensazione, soddisfacendo l’aspetto psicologico e anche quello fisico, nel caso dei liquidi con nicotina. Ad avvalorare questa tesi, è stato raccolto anche il parere di un esperto del settore, il professor e psicologo Frank Baeyenes dell’Università di Leuven, secondo cui l’uso della sigaretta elettronica potrebbe aumentare le possibilità di dire addio alle bionde da 2 a 4 volte in più rispetto agli altri metodi tradizionali. Quali sono le motivazioni che spingono verso l’utilizzo delle e-cig? C’è chi lo fa per una questione di salute, chi per abbassare le percentuali di nicotina assunte, e chi la usa per smettere di fumare per sempre.

Varietà di dispositivi e possibilità di smettere

Dunque le ricerche confermano che in molti hanno provato e continuano a provare a dire addio al fumo, passando alle e-cig. E in commercio se ne trovano di molte varietà: per fare un esempio concreto solamente il brand Blu, fra i più rinomati in Italia, ne vende due modelli totalmente diversi tra loro. Perché la varietà non è soltanto nei gusti dei liquidi, ma anche nelle e-cig stesse, con le aziende produttrici che cercano di andare incontro alle diverse esigenze dei consumatori.

Detto ciò, per chiudere il nostro discorso, possiamo citare un altro dato interessante sulle sigarette elettroniche. Ci sono diverse ricerche che sembrano provare l’efficacia di questi dispositivi, come un recente studio condotto nel Regno Unito e finanziato dal sistema sanitario nazionale britannico. Dopo aver sottoposto ad uno studio due gruppi separati di fumatori, i risultati sono stati i seguenti: chi fumava l’e-cig ha smesso con le sigarette tradizionali nel 18% dei casi, mentre gli altri rimedi hanno registrato una percentuale più bassa (circa il 10%).