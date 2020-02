"C'è posta per te" a Rio Vivo, scatta il totonome

TERMOLI. E' stato avvistato nel pomeriggio di oggi, nella zona di Rio Vivo a Termoli, uno dei postini del celebre programma TV "C'è Posta per Te". Con la sua immancabile bicicletta era alla ricerca della persona invitata da Maria De Filippi nella sua trasmissione. Chi sarà il destinatario della posta non è dato sapere, né tantomeno il motivo dell'invito almeno per il momento. Intanto è scoppiato il totonome su quelli che saranno i protagonisti di una delle storie presentate il sabato sera dalla Signora della tv su Canale 5.

La redazione di "C'è Posta per Te" difficilmente riuscirà a far trapelare qualche nome o già solo qualche indizio al riguardo, pertanto bisognerà attendere per scoprirlo in TV. Dopo la consegna della posta fatta dai "postini" del programma, i protagonisti sono invitati a Roma, presso gli studi Mediaset di Via Tiburtina, dove registreranno la loro storia.