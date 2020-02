A 35 anni dalla scomparsa di Carlo Recchi: quel maledetto 2 febbraio 1985

TERMOLI. Triste ricorrenza a Termoli per l’intera comunità marittima. Il 2 febbraio di 35 anni fa, era il 1985, il sommozzatore Carlo Recchi scese con la sua muta e l’attrezzatura in profondità, per una ispezione a un peschereccio che era affondato in precedenza, e non riemerse più.

Una tragedia che colpì nel vivo l’allora mondo portuale, dove Carlo, generosissimo, era conosciuto da tutti. Purtroppo, nonostante le ricerche della Guardia costiera e della Marina militare il suo corpo non fu più trovato e in sua memoria è stata incastonata nel muro che costeggia il depuratore una lapide che lo commemora.

Nel ricordo di Carlo Recchi, amato dal mare ed amante del mare». E’ questo l’incipit della targa che commemora il sommozzatore scomparso negli abissi il 2 febbraio 1985 e che dal primo anniversario, nel 1986, trova spazio sul muraglione del porto di Termoli.

In occasione della festività patronale di San Basso, patrono dei marinai e della gente di mare, com’era indelebilmente Carlo Recchi, la targa di marmo è stata ristrutturata a 32 anni di distanza dalla posa, con l’apposizione di una sua foto a colori.

Oltre al restyling, ci fu tre anni fa anche l’omaggio di una corona di fiori, che nell’intenzione di chi l’ha deposta è estesa anche alla memoria. Questa la dedica: alle famiglie che hanno i loro cari dispersi nelle profondità degli abissi è dedicata questa corona di alloro.

Nel ricordo di coloro che oggi non ci sono più.

Carlo Recchi

Fathi M' Baya

Andrea Scotto di Santolo

Gerardo Mugnano

Matteo Casolino