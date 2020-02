TERMOLI. Seconda fiera del 2020 , giornata primaverile e fin dalle prime ore del mattino, contrada Airino pullulava di un discreto numero di persone a caccia di affari a buon mercato.

Abbiamo voluto ascoltare dei potenziali acquirenti e alcuni ambulanti della zona per conoscere i reali motivi che ogni mese li spinge a fare la capatina in piazza del Papa.

Finché noi eravamo lì non ci sono giunte notizie di scippi e furti con destrezza, cosa che raccomandavamo anche ai nostri interlocutori, di essere vigili e attenti a non portare con nonchalance borse borsette, zaini e altro che potrebbero far venire l'acquolina in bocca ai malfattori.