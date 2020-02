Oltre il pungolo, proposte per salvare le Carresi 2020

SAN MARTINO IN PENSILIS. E’ l’uso del pungolo il discrimine sulle Carresi 2020. All’Unione che raggruppa associazioni e Comuni dei 4 territori interessati, giunge una proposta per evitare il problema. Lo rivela il presidente, Pasquale Di Bello. «Ho ricevuto questa proposta che pubblico ai fini di una proficua discussione. La condizione che vivono le Carresi impone a tutti uno sforzo di innovazione e di fantasia. Insieme alla proposta, ho ricevuto a corredo anche una foto che mostra la possibile applicazione pratica dell'idea. Il problema dei buoi è che vanno incitati alla corsa e vanno diretti in curva, senza il pungolo del carriere e del toccatore risulta finora impossibile trovare una soluzione. Quella che propongo non so se risolva definitivamente il problema ma almeno si potrebbe tentare. Per quanto riguarda l'andatura si potrebbe provare con la frusta o nemmeno quella è ammessa? Nel caso sia possibile si può provare a dare una frusta al carriere ed utilizzarla al posto del pungolo. Ci vorrebbe anche la reintroduzione del cateniere che come tradizione ci riporta al passato ma penso che oltre ad essere bello da vedere possa anche essere utile ai fini di indicare il percorso ai buoi. Infine per il toccatore penso a due soluzioni: - un pettorale per ogni bue con una placca in legno alla parte esterna (quella da spingere) sulla quale vada inserito il pungolo un po' come la tavola del carro ma di dimensioni ridotte e che non dia troppo fastidio al bue. In questo modo si può evitare di bucare la cute del bue ma si avrebbe comunque un punto da cui dirigere gli animali. - un carro rivisto con pannelli o travi di legno ai lati. Come i calesse per i cavalli con la differenza che avrebbero un timone centrale e due travi, una per lato, una sezione maggiorata sulla quale inserire i pungoli. Spero possa essere almeno presa in considerazione questa proposta»

«la soluzione alla questione pungolo deve venire da chi corre sui carri. Su questo credo che non vi sia dubbio. Non ho mai sentito, né letto, qualcuno che abbia affermato il contrario, dicendo: scansatevi che ci pensiamo noi. Fatta questa generale premessa, vorrei tornare ancora una volta sui termini della questione, poiché fino a quando continueremo a sbagliare la domanda, continueremo a non trovare la risposta. La domanda, quella vera che dobbiamo porci, non è: come facciamo col pungolo? ma: come facciamo con i veterinari? Forse non è chiaro, e allora lo riscrivo in maiuscolo così forse salta meglio agli occhi: il potere di "vita o di morte" delle Carresi è in mano ai veterinari. Chi glielo ha conferito è molto chiaro: il Governo Conte prima versione (e la seconda continua su quella linea). Capiamoci bene: non ne faccio una questione politica ma alle cose, ai fatti, vanno dati volti e i nomi giusti. Noi possiamo inventarci anche il pungolo ad ultrasuoni, che nemmeno li tocca i buoi e magari li fa correre facendogli il solletico alla coda, ma se non troviamo un'intesa ufficiale e preventiva, ratificata davanti al Prefetto e con la garanzia regionale sul rispetto dei patti stabiliti (quali che essi siano), le Carresi non usciranno mai da questo vicolo cieco. Occorre invece venirne fuori, una volta per tutte. Andiamo avanti. Vi siete chiesti chi sia intervenuto per fare apportare la recente e penalizzante modifica alla Martini? Una modifica fatta ad hoc per bloccare le Carresi dopo l'esperienza del 2019 che, modificando i regolamenti comunali, aveva risolto la questione col voto a maggioranza semplice in Commissione pubblici spettacoli. Se così non fosse stato, anche le Carresi 2019 non si sarebbero celebrate. Dopo quell'esperienza sono stati fatti interventi pesanti sul Governo centrale e nessun parlamentare (zero) ci ha seguiti e/o difesi. Ne prendiamo atto, ma andiamo avanti. Ma chi è intervenuto, ve lo siete chiesti? Chi era che aveva un interesse specifico e contrario al nostro? La solita, potente lobby animalista, non è molto difficile da capire. Gli animalisti hanno i loro agganci e le loro rappresentanze ovunque. Loro ci "sparano" a cannonate e noi rispondiamo con l'arco e le frecce. Secondo voi, chi perde? Allora, o noi giochiamo questa partita d'astuzia e mettiamo questa gente alle strette, o la smettiamo con le risse interne, o restiamo uniti, o capiamo che oltre alla ricerca di un surrogato al pungolo servono interventi che sbloccano l'assedio generale e spezzano il recinto dentro al quale ci hanno chiusi, altrimenti ci ritroveremo sconfitti, umiliati e coglioni, passatemi il termine. Perché se ci facciamo fregare, come tali ci ricorderanno quelli che verranno in futuro, come una generazione di coglioni che ha estinto le carresi. Cosa cerco? Cerco il colpo di fionda di Davide che abbatte Golia. Cerco un minimo di coraggio, il coraggio dell'intelligenza. Davanti a noi ci sono gli animalisti, Golia, e insieme a loro ci sono i veterinari, la loro "arma" vincente.

Disarticolare i veterinari significa scagliare il colpo di fionda in fronte al gigante Golia e abbatterlo. I veterinari, attenzione, diranno sempre di No in Commissione, anche se abolissimo il pungolo e lo sostituissimo con una caramella. Verrebbero a dirci che le corna dei buoi sono tropo lunghe, che la coda è troppo pelosa o che hanno gli occhi troppo buoni. I veterinari hanno un interesse preciso: non prendere denunce. Per questo vanno portati davanti al Prefetto, con un progetto tecnico rigoroso, un brevetto serio, un surrogato del pungolo compatibile con tutte le esigenze di sicurezza corsa. Questo progetto, questa idea, come dicono tutti e come i protagonisti stessi chiedono, deve venire dai carri. Io accetto l'idea ma non accetto il modo sprezzante e sufficiente con la quale viene avanzata e che, terra terra, così traduco: voi, voi altri, di carri non capite niente e tappatevi la bocca. Le Carresi, al punto in cui siamo giunti, hanno bisogno di chi corre i carri e di chi sbatte i pugni sul tavolo. Hanno bisogno di essere difese dentro le Istituzioni, difendendoci da chi ci vuole distruggere. Dobbiamo fare leva sulle nostre capacità e sulla nostra intelligenza. Allora la mia conclusione è questa: dateci una buona idea, una buona soluzione che venga dai Carri, e faremo di tutto per imporla e per fare festa la prossima primavera. Il presupposto per tutto questo è restare uniti. Non ci sono i Carri da una parte e dall'altra i Sindaci, la Regione, l'Unione Carresi, il Tutore delle Carresi. Contro di tutti, messi insieme, ci sono soltanto gli animalisti e le loro potenti rappresentanze in Parlamento, nei Ministeri, nella Aziende sanitarie».