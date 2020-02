TERMOLI. Si sono scomodate canzoni come "Il Mare d'Inverno", si è parlato di giorni della merla quelli più freddi dell'anno, nel primo weekend di febbraio e nel giorno della Candelora il clima è davvero anomalo o gradevole.

Sì, di sera e di notte un pochino pungente lo rimane, ma di giorno è temperato.

Samo andati sulla spiaggia e abbiamo ammirato tante persone intente a dedicarsi alle passeggiate con bambini e amici animali, nessuno che ha tentato di buttarsi in acqua per un bagno fuori stagione, non siamo stati fortunati ma se continua questo clima…