TERMOLI. Slittata alla prima domenica di febbraio, coincidendo con la Candelora, per la concomitanza dell'ultima di gennaio col rientro di San Timoteo dal pellegrinaggio, in mattinata piazza Monumento e Corso nazionale gremiti per la Giornata diocesana della Pace. L'evento è stato promosso dalla Diocesi di Termoli-Larino e coordinato dall'Azione Cattolica in collaborazione con la Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali.

L'iniziativa fa proprio e rinnova con impegno i contenuti del Messaggio di Papa Francesco dedicato alla Giornata mondiale della pace.

Testimonianze, giochi, angoli di riflessione, marcia e messa conclusiva presieduta dal Vescovo per dare voce e vita al messaggio del Santo Padre Francesco: “La pace come Cammino di Speranza – Dialogo, Riconciliazione e Conversione Ecologica”.

L’intento dell’iniziativa era quello di dare voce e vita al messaggio per la pace 2020 di Papa Francesco che ha per tema: “La pace come Cammino di Speranza – Dialogo, Riconciliazione e Conversione Ecologica”.

Per l’Azione Cattolica dei Ragazzi la Giornata della Pace giunge alla fine del “Mese della Pace” percorso di formazione sui temi della pace e della fraternità universale. Piazza la Pace è lo slogan che caratterizza l’iniziativa di Pace 2020: un invito e un impegno a mettere in campo tutte le proprie capacità a servizio del bene comune. In un tempo in cui spesso la difficoltà o l'impossibilità a soddisfare i bisogni primari impedisce di essere cittadini a tutti gli effetti e di costruire comunità realmente accoglienti e generative per tutti.

Alle 9 c'è stata l'accoglienza in Piazza Monumento; alle 10 le testimonianze; alle 11.15 è partita la marcia della pace conclusa poi in piazza Duomo con la messa celebrata in Cattedrale dal vescovo, monsignor Gianfranco De Luca.

Abbiamo seguito le varie fasi in diretta Facebook con Michele Trombetta.