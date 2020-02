TERMOLI. Dinamico e pittoresco, gagliardo e simbolicamente forte. Il flash mob organizzato dal Collettivo di Donne Contro la Violenza ha animato il corso Nazionale stasera, alle 18.30 in punto.

E' stata una performance aperta a tutte le donne che volessero dare il proprio sostegno alla lotta globale contro le violenze di genere al di là del proprio orientamento politico.

E' stato riproposto a Termoli per merito del Collettivo di Donne Contro la Violenza, come in altre piazze d'Italia e del mondo, il flash mob "Un Violador en tu Camino" è stato ideato dalle attiviste cilene del collettivo Las Tesis come reazione alle violenze subite dalle donne durante le proteste antigovernative in Cile.

Termolionline l'ha seguito in diretta Facebook.