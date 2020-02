Pubblicato il bando per assumere 10 Vigili urbani

TERMOLI. Da tempo l'organico della Polizia municipale è in sofferenza a Termoli, tante competenze, tra ufficio e mansioni all'esterno, pochi uomini (e donne).

L'amministrazione Roberti ha preso la decisione di non prorogare i cosiddetti Vigili a tempo, ora ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per Ia copertura di 10 posti a tempo pieno e indeterminato di "Agente di Polizia Municipale", categoria giuridica "C", posizione economica "Cl" (Ccnl vigente)

L'importo lordo del trattamento economico complessivo iniziale a quello corrispondente al vigente C.C.N.L. Verra inoltre erogata Ia tredicesima mensilita, oltre all'eventuale assegno per it nucleo familiare e ad altre indennita, se dovute, e al trattamento accessorio eventualmente dovuto. II trattamento economico a soggetto alle ritenute previdenziali e fiscali di legge.



Il bando completo.