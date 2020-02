“Se oggi cammino è solo grazie al dottor Gagliardi”, la gratitudine di Giovanna

TERMOLI. Al dottor Giuseppe Gagliardi con tanto affetto e stima nei confronti da Giovanna Di Zillo. «Siete sempre nel mio cuore. Carissimo dottore hai avuto tanta pazienza nei miei confronti ed io stima nei tuoi. Un ringraziamento speciale anche al dottor Vaira”. Inizia così, con parole semplici che provengono dal cuore, il grazie che una lettrice di Termolionline ha voluto esprimere nei confronti non solo dei medici Giuseppe Gagliardi, direttore dell’Uoc di Ortopedia e Traumatologia e Francesco Vaira di Psichiatria, ma anche e soprattutto del nosocomio San Timoteo che, fin troppo spesso, viene considerato di serie C.

L’avventura di Giovanna, oggi 54enne, inizia nel 2018 quando le sue ginocchia iniziano a cedere, inesorabili. Il dolore è lancinante e nemmeno gli antidolorifici placano le fitte che, inevitabilmente, colpiscono le sue gambe ad ogni tentativo di camminare. La donna decide di rivolgersi al reparto di Ortopedia di Termoli, per cercare di risolvere il suo problema. Qui arriva la doccia fredda: “La cartilagine delle ginocchia è consumata, bisogna operare e mettere le protesi”. Una notizia che lascia spazio alla paura, al timore che qualcosa possa andare storto.

Giovanna, donna forte e determinata che nella vita ha affrontato avventure ben più spaventose, decide di affidarsi al dottor Gagliardi perché, spiega, “è umano ed ha sempre messo il mio benessere al primo posto e perché è giusto che il nostro ospedale venga elogiato ogni tanto”. L’operazione, effettuata ad entrambe le ginocchia, va benissimo, a tal punto che la donna torna a camminare senza problemi. Il medico la segue costantemente durante il periodo postoperatorio, mostrando empatia e costante interessamento alla sua vita: “Mi ha sempre chiamata per nome, ha mostrato interesse per la mia salute, sempre con il sorriso e disponibilissimo. Ha sempre trovato il modo di tranquillizzarmi e non l’ho mai sentito lamentarsi”.

Un anno più tardi, nel 2019, Giovanna ha un nuovo problema alle ginocchia che la costringono ad una nuova operazione, sempre sotto la guida del direttore di Ortopedia. Anche in questo caso tutto procede per il meglio, fino ad un paio di mesi fa quando un accumulo di grasso, attorno ad una delle due protesi, le fa temere il peggio: “Non riuscivo a capire cosa fosse accaduto. Per fortuna il dottor Gagliardi mi ha visitata e mi ha subito tranquillizzata spiegandomi cos’avevo e come procedere. Sono stata sottoposta ad un drenaggio ed oggi sto bene”.

Quella di Giovanna è una storia fortunatamente a lieto fine, che sottolinea come la professionalità e l’umanità degli operatori dell’ospedale termolese siano un faro di speranza per chi deve affrontare un intervento: “Si parla sempre male del San Timoteo – conclude Giovanna – Io invece ci tenevo a ringraziare il dottor Gagliardi ed a raccontare la mia esperienza nel reparto di ortopedia per lanciare un monito ai miei concittadini: continuiamo a lottare in favore del nostro ospedale”.