TERMOLI. Per una coincidenza che mai si era manifestata prima, se da una parte c’era la giornata diocesana della pace, con annessa marcia, dall’altra, all’ospedale San Timoteo, c’era l’avvio della settimana della vita, con una Santa Messa nella Cappella dell'Ospedale San Timoteo (ore 11.30) a cura del Volontariato cappellania.

Dal 2 all'11 febbraio 2020 una serie di iniziative organizzate a Termoli per promuovere la cultura della vita a 360 gradi. Numerose le realtà coinvolte: istituzioni, associazioni, volontariato. L'iniziativa è coordinata dalla Consulta diocesana per la Pastorale della Salute. Promuovere la cultura della vita a 360 gradi coinvolgendo tutte le realtà presenti sul territorio. È questo l'obiettivo della “Settimana per la vita” in programma dal 2 all'11 febbraio 2020 a Termoli e promossa e coordinata dalla Consulta Diocesana per la Pastorale della Salute.

Sono diverse le realtà coinvolte come espressione del mondo della Chiesa, delle istituzioni, della sanità e del volontariato e diverse le iniziative organizzate per coinvolgere attivamente le comunità alla riflessione. La vita difesa fin dal concepimento, l'accompagnamento delle donne in difficoltà, il percorso di crescita di ogni persona e la cura della famiglia, l'esperienza della malattia e del dolore, la preghiera, l'assistenza e la vicinanza delle comunità, le cure palliative, benessere e qualità della vita da garantire in ogni momento dell'esistenza custodendo i valori dell'amore al prossimo, della dignità e del rispetto di ogni essere umano.