TERMOLI. Da metà novembre a inizio febbraio, i mesi passano, gli anni cambiano e nulla muta sul pagamento delle forniture ortoprotesiche, di cui denunciammo i ritardi quasi semestrali nell'autunno scorso. Beh, l'inverno non fa mistero, rimane tutto insoluto.

Per questo, iI titolari delle aziende molisane operanti nei settori: Ortopedia, Audioprotesico, Alimentazione senza glutine organizzano una conferenza stampa mercoledì 5 febbraio alle ore 10 presso il ristorante “Il Gamberetto” in contrada Colle delle Api a Campobasso.

«Siamo al collasso. L’Asrem continua ad accumulare ritardi nei pagamenti delle fatture. Siamo ormai ad oltre 180 giorni. La situazione è drammatica. Sono a rischio le nostre attività, sono a rischio i posti di lavoro dei nostri dipendenti. A breve non potremmo più garantire la continuazione del servizio per mancanza di liquidità con gravi ripercussioni per i pazienti che giornalmente si rivolgono alle nostre aziende. Pretendiamo il rispetto della legge in materia di pagamenti della pubblica amministrazione. Una gestione fallimentare sta portando l’azienda sanitaria regionale al collasso, ma non possiamo essere noi a pagarne il conto. Pretendiamo di ricevere i nostri soldi nei tempi stabiliti per legge.

Questa volta non ci fermeremo e siamo intenzionati a far valere i nostri diritti nelle opportune sedi e a dare il massimo risalto ad una situazione ormai insostenibile».