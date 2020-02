PETACCIATO: «Realizzare un’opera pubblica, piccola o grande che sia, per un’amministratore è sempre grande motivo di soddisfazione... Poi ci sono lavori veramente “piccoli e scontati” che, seppur di modeste dimensioni e rientranti nella “quotidianità”, danno una gioia e una soddisfazione unica! Da oggi non è più necessario fare centinaia di metri per innaffiare un fiore al secondo piano al cimitero!» Le parole del sindaco Roberto Di Pardo.