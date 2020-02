Temperature in calo e forte vento, allerta meteo arancione dalla Protezione civile

TERMOLI. Il cambiamento del meteo lo avevamo già anticipato alcuni giorni fa, da oggi, martedì 4 febbraio, addio all'inverno mite e per alcuni giorni brusco calo di temperature e vento sostenuto.

A dire il vero l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale per oggi pomeriggio è stata già anticipata stamani da refoli consistenti che già alla periferia Sud, ma crediamo un po' ovunque, stiano creando disagi.

«Abbiamo diramato una allerta meteo arancione a partire dal pomeriggio di martedì per venti molto forti anche di burrasca su tutta la regione - ha reso noto la direttrice della Protezione civile molisana Alberta De Lisio - analogo avviso ma di livello giallo per le precipitazioni piovose che potranno assumere carattere nevoso a partire dalla notte tra martedì e mercoledì. Non ci sono motivi di allarme ma come a solito siate sempre molto prudenti sopratutto per il forte vento che al momento è l’unico motivo di “preoccupazione”. E per qualunque necessità non esitate mai a chiamarci».