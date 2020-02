La salvaguardia dell'ambiente delegata alle associazioni

TERMOLI. Per un pugno (200mila) di euro: a Termoli l’ambiente viene protetto… a pagamento.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha omaggiato il “Museo internazionale della zampogna” di ben 200mila euro. Si tratta dello stesso importo stanziato dal Comune di Termoli (in due anni) per avviare il Servizio di vigilanza ambientale che dovrebbe occuparsi del corretto rilascio dei rifiuti, attendere al buon andamento dei giardini, seguire gli animali, ‘et similia’, sottoponendo poi al Corpo di Polizia locale tutto ciò che non abbia a funzionare. Nella sostanza si tratta di competenze a cui già assolvono, per istituto, i Vigili urbani (e tanti altri assessorati del Palazzo). Ciò nonostante, e poco prima di deliberare l’assunzione in organico di 10 ‘Berretti bianchi’, è stato deciso di munire l’Ente di un ‘supporto’ che inciderà sulle Casse dell’Ente, pur limitandosi alle sole attività di prevenzione, di sorveglianza in genere e di mera segnalazione in materia ambientale. Il Molise ha istituito le guardie volontarie per l’ambiente con la l.r. n. 23/2006.

La loro attività è volontaria e devono essere iscritti in un Registro regionale. Non possono sanzionare, semplicemente sensibilizzare i cittadini sorpresi ad infrangere. Inutile sottolineare che possono arrivare a ‘seguire’ i sospetti, purché non intervengano formalmente. Ciò vuol dire che, ove raccogliessero prove, sarebbero da considerare meri “segnalatori privilegiati” della Polizia locale. Ecco perché sono in tanti a ritenere (con tutto il rispetto) che i loro servigi possano riuscire costosi ed inutili, visto che devono occuparsi di materie già di stretta competenza della Vigilanza e del personale di altri Uffici comunali. Perché questo? Solo per ‘mostrare’ al cittadino che il Palazzo si occupa anche di una materia che – nei fatti – il ‘quisque de populo’ ritiene negletta quando invece i compiti in questione sono attribuiti a tutti coloro che svolgono funzioni di polizia giudiziaria ed a coloro che hanno compiti amministrativi di vigilanza e di controllo? L'art. 57 Cpp attribuisce la qualifica di agente e di ufficiale di P.G. a soggetti specificamente individuati (Polizia di Stato, Arma dei Cc., GdF, Corpo di polizia penitenziaria); e, come ribadito dall'art. 1, c. 2, della legge n. 36/2004, agli agenti di Polizia locale e provinciale, nonché al Sindaco dei Comuni ove non abbia sede un Ufficio della PdS o un Comando dell'Arma dei Cc e della GdF. Lo stesso articolo attribuisce tale qualifica anche a coloro a cui tale qualifica viene attribuita da leggi o regolamenti, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni. Ricoprono tale qualifica le guardie zoofile e le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche di animali (art. 6, c. 2, legge n. 189/2004).

Coloro che svolgono funzioni di p.g. devono, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (art. 55 Cpp). Le funzioni di polizia amministrativa sono invece considerate strumentali rispetto a quelle attribuite o delegate agli enti interessati. Si ricorda, infatti, che l'art. 158, c. 2, del d.lgs. n. 112/1998, ricomprende l'esercizio delle connesse funzioni e dei compiti di polizia amministrativa.

Le disposizioni dettate dal d.lgs. n. 112/1998 sono espressamente fatte salve, ad es., dall'art. 195, c. 5, del Codice dell'ambiente che, nel disciplinare le competenze attribuite allo Stato in materia di rifiuti, dispone che ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, provvedono il Comando Carabinieri Tutela Ambiente ed il Corpo delle Capitanerie di porto; e che possono, altresì, intervenire i Cc forestali, la GdF, la PdS ed i Vv.uu. Tutto ciò posto. Solo chi abbia acquisito una nomina in materia, ha funzioni di p.g. nel settore; e, a differenza delle guardie volontarie delle associazioni (ambientali, zoofile, caccia e pesca, agricole), la loro attività è regolamentate da leggi regionali.

Quando siano poste alle dipendenze delle Amministrazioni locali, devono seguire un corso formativo della durata di circa tre mesi e superare un esame abilitante.

Claudio de Luca