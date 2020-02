Persone con disabilità grave e gravissima da assistere a domicilio, approvata la graduatoria

TERMOLI. Pubblicata la graduatoria Fna 2018 – interventi in favore di persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio.

Il responsabile amministrativo dell’ufficio di piano dell’Ats, l’avvocato Antonio Russo, in nome e per conto dei comuni dell’Ats di Termoli: Termoli (Comune Capofila), Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera, Guglionesi, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone Nel Sannio, Montemitro, Montenero Di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Felice Del Molise, San Giacomo Degli Schiavoni, Tavenna, sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 165 del 20/05/2019 con la quale la Regione Molise ha approvato il “Programma Attuativo "Fna 2018 - interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio"- e Disciplinare per la realizzazione del programma attuativo servizi ed azioni per persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio; richiamata la propria determinazione n. 1213 del 04/06/2019 con la quale si è provveduto a recepire le indicazioni della Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.165 del 20/05/2019 approvando l’Avviso Pubblico e la propria determinazione n. 1401 del 04/07/2019 con la quale si è provveduto a riaprire i termini di presentazione delle domande di accesso al Programma Attuativo FNA 2018 fissando i nuovi termini dal 04/07/2019 al 15/07/2019 ore 12:00.

Dato atto che nel termine suindicato sono pervenute complessivamente n. 325 domande per destinatari lettera A), propria Determinazione n. 1708 del 22/08/2019; considerato che: l’Ats di Termoli, ai sensi e per l'effetto degli articoli 7 e 8 del predetto Avviso Pubblico, nella qualità di soggetto attuatore del programma regionale FNA 2018, ha espletato la fase del procedimento istruttorio previsto per la verifica di irricevibilità e inammissibilità delle domande pervenute come da verbale prot/UdP n. 51374 del 22/08/2019; gli adempimenti procedurali propedeutici alla redazione delle graduatorie per tipologia di utenza, come stabilito dagli articoli 8 e 9 dell'Avviso Pubblico in oggetto, sono rimessi ad una apposita Commissione di Riferimento, formalmente nominata dal Responsabile Amministrativo dell'Ufficio di Piano con propria determinazione n. 1479 del 17/07/2019; dato atto che la suddetta Commissione, relativamente alla lettera A e in relazione al predetto verbale n. 51374 del 22/08/2019, nella seduta del 23/08/2019 prende atto che: a) n263 domande sono ammesse a valutazione; b) 58 domande non soddisfano i requisiti previsti dall’art. 3 dell’Avviso Pubblico e pertanto sono dichiarate escluse (Allegato A4); c) 4 domande non soddisfano i requisiti previsti dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico e pertanto sono dichiarate escluse (Allegato A4); verificato che il Disciplinare per la realizzazione del Programma Attuativo FNA 2018 “Interventi a favore di persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” di cui ai destinatari per la lettera A) prevede Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), contributo per il caregiver, ricoveri di sollievo, azioni di supporto; dato atto che la Commissione di Riferimento si è riunita nei giorni 23/08/2019, 24/09/2019, 23/10/2019. 12/12/2019, 15/01/2020 e 03/02/2020; nella seduta del 15/01/2020 la Commissione prende atto che si sono concluse le procedure di valutazione dell’UVM e che in relazione al finanziamento previsto per la Lettera A) dispone la necessità per i pazienti con punteggio SVAMA 13 di procedere con quanto previsto all’art. 8 dell’Avviso de quo, ovvero alla acquisizione delle schede di valutazione redatta dall’assistente sociale competente per territorio, nella seduta del 03/02/2020 la Commissione dopo aver acquisito le valutazioni di cui sopra redige la graduatoria Lettera A) FNA 2018-ATS di Termoli; ha approvato la graduatoria definitiva, disponibile a questo link.