TERMOLI. Il clima si conferma in questi ultimo tempi davvero molto bizzarro: fino ieri e per tutto il fine settimana abbiamo mostrato foto e video che ci raccontavano - stiamo parlando della nostra zona bassomolisana - di giornate soleggiate e con temperature che andavano oltre ogni ragionevole dubbio a sfiorare quelle di tarda primavera, quasi inizio estate.

Ebbene questa mattina un quadro climatico mutato di colpo: vento da sud forte e intenso e noi ci siamo messi subito in giro per vedere se queste raffiche avevano prodotto danni a cose o persone. Per fortuna niente di tutto questo a parte qualche ramo secco di albero che prima o poi sarebbe caduto da solo. Poi abbiamo pensato di recarci in piazza del Papa dove da alcuni giorni stanno montando un tensostruttura per un evento fieristico; la preoccupazione era che essendo ancora in allestimento magari non avesse tutte le misure di sicurezza già poste in essere. Il vento avrebbe potuto causare qualche problema, ma nulla di tutto ciò per fortuna.

La stessa cosa abbiamo temuto al mercatino del martedì, ma anche lì tutto tranquillo, tanta gente a cercare occasioni, ma accuratamente gli ambulanti hanno evitato di mettere le tende alle loro bancarelle per evitare l'effetto “vela” . Quindi per il momento tutto tranquillo, solo un aumento repentino dell'intensità del vento.