Acquisto di testi scolastici, rimborsi pronti

TERMOLI. In arrivo alle famiglie richiedenti i rimborsi per l’acquisto dei libri di testo relativi all’anno scolastico 2019-2020.

Con delibera di Giunta regionale n. 449 del 25/11/2019 è stato approvato il Piano di riparto dei libri di testo 2019/20 e definito l’importo di 62.604,54 euro in favore del Comune di Termoli.

Lo scorso 17 dicembre la stessa Regione Molise ha comunicato l’emissione del mandato (reversale di incasso n.16041 del 20/12/2019) per l’erogazione del contributo, pari al rimborso della spesa effettivamente sostenuta per gli alunni della scuola secondaria di I grado e II grado, che hanno presentato relativa domanda per l’anno scolastico 2019/20.

L’assessorato alle Politiche sociali ha disposto di liquidare la somma di 57.366,92 euro e di restituire alla Regione Molise l’economia registrata pari a 5.237,62 euro.