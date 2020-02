Affitto, figli da mantenere e senza lavoro L'incubo di un 28enne: datemi una chance

TERMOLI. Affitto, due figli da mantenere e senza lavoro: l'incubo di un 28enne molisano

"Non lavoro da novembre e non percepisco la disoccupazione. Ho due figli e non so come arrivare alla fine del mese. Vivere così è orribile, cerco lavoro". A parlare è un 28enne di Campomarino, padre di famiglia, che ha deciso di lanciare il suo appello tramite TermoliOnline a chiunque voglia offrirgli un lavoro.

Giovanissimo, un figlio di 15 mesi ed un altro in arrivo, gli occhi stanchi di chi non sa più cosa fare per racimolare qualche soldo per pagare l'affitto e dar da mangiare alla propria famiglia. Mario (nome fittizio per proteggere l'identità del ragazzo che teme di perdere la casa) ha fatto i lavori più disparati: cameriere, giardiniere, operaio e, fino a novembre scorso, ha lavorato in un'azienda abruzzese che produce conserve.

Perso il lavoro ha deciso di tornare in Molise, nella sua terra, in cerca di un impiego che potesse dargli la dignità tanto sperata e promossa anche dalla Costituzione: "Devo pagare l'affitto ma non so come fare ed ho paura che presto non avremo più un tetto sulla testa - racconta con la voce affranta a TermoliOnline - Mia moglie è incinta di 7 mesi e non abbiamo denaro a sufficienza per le visite e per garantire un futuro ai nostri figli".

Mario non percepisce la disoccupazione e non è un candidato ideale per accedere al reddito di cittadinanza, visto che lo scorso anno ha lavorato. I genitori dei coniugi li aiutano come possono, ma loro vogliono farcela da soli: "Sono un Tuttofare, nella vita ho fatto di tutto, mi adatto in fretta ed imparo subito. Ho frequentato le scuole dell'obbligo e non mi spaventa fare lavori che richiedono trasferte fuori regione. Voglio sentirmi utile".

Sua moglie, 25 anni, ha un diploma di operatore turistico ed ha lavorato come commessa per diversi anni. Anche lei, come suo marito, vorrebbe tornare a lavorare non appena il secondogenito compirà sei mesi: "Non chiediamo soldi, vogliamo solo un lavoro che ci permetta di crescere i nostri figli".

Una storia emblematica di una coppia, unita dallo stesso beffardo destino, che TermoliOnline ha deciso di raccontare per aiutare Mario e la sua famiglia a trovare un lavoro. Chiunque volesse offrire loro un impiego potrà contattare la redazione di TermoliOnline.