Entro febbraio si "ripara" il lungomare Nord

TERMOLI. Con riferimento all’articolo di Termolionline di ieri dal titolo “Dobbiamo aspettare l’estate per la riparazione?”, si vuole precisare quanto segue.

La criticità sulla pavimentazione stradale nei pressi dell’ex ristorante “Modenese” si è manifestata una prima volta con la formazione di una semplice buca prontamente riparata dal personale dell’ufficio manutenzione comunale. Solo a distanza di diversi giorni si notava che il cedimento del manto stradale interessava in maniera anomala anche altri punti con strane ramificazioni delle lesioni. Interessata della questione la Crea Gestioni, dopo approfondite verifiche si è constatata la presenza di un cunicolo servizi sottostante, la cui soletta in cemento armato di copertura, per ragioni in corso di accertamento ha subito un decadimento e ha causato lo sprofondamento della pavimentazione stradale.

A quel punto per ragioni di sicurezza si è provveduto a chiudere il tratto stradale in questione deviando il traffico sulla corsia di accesso al vicino parcheggio.

Una volta valutata la tipologia di intervento necessario con l’ausilio di una ditta esterna si provvederà alla riparazione e alla riapertura della strada.

Si conta di risolvere la criticità entro il mese di febbraio.