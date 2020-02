Vigili urbani a Guglionesi, pubblicato l'elenco degli ammessi e degli esclusi al concorso pubblico

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa che sul sito istituzionale dell'Ente è stata pubblicata la determinazione del Responsabile "Area Unica di Polizia Locale", n. 6 del 30-01-2020, in merito al "CONCORSO PER ESAMI A N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE POLIZIA LOCALE. CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE. APPROVAZIONE ELENCHI DEI CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA - RITENUTI NON AMMESSI CON RISERVA. PRESA D'ATTO DELLE ISTANZE PERVENUTE FUORI TERMINE".



In distinti allegati alla determinazione sono riportati gli elenchi dei candidati ammessi (allegato A) e di candidati esclusi per motivi ivi riportati (allegato B), prendendo "atto dell’elenco delle istanze/candidature pervenute fuori dei termini indicati nel bando (allegato C)".



Rilevato il numero delle domande pervenute, nel documento pubblicato si demanda alla Giunta comunale il provvedimento, per quanto previsto dall’art. 8 del bando di concorso, per "l’espletamento della prova preselettiva essendo il numero delle istanze pervenute ed ammesse superiore a n. 35".



La determinazione, inoltre, sarà inviata alla Commissione Esaminatrice che si andrà a nominare affinché il provvedimento con gli allegati sia convalidato ai sensi dell'art. 8 comma 2 del bando di concorso.