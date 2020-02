Finanza di progetto sulla mensa scolastica: matassa ingarbugliata in Commissione

TERMOLI. Da alcune settimane la II commissione del consiglio comunale di Termoli, presieduta dall’ex sindaco Antonio Di Brino, si arrovella intorno alla finanza di progetto relativa alla refezione scolastica, in essere dal 24 maggio 2017, nel tentativo di dipanare una matassa ingarbugliata.



Dal punto di vista amministrativo, la vicenda inizia il 24 giugno 2016, quando la giunta comunale – guidata all’ora dall’avv. Sbrocca – dichiara di pubblico interesse ed approva in linea tecnica e finanziaria una finanza di progetto per la realizzazione di un nuovo centro per la preparazione dei pasti destinati alla refezione scolastica, che avrebbe dovuto sostituire il centro comunale di via Volturno. Promotore della finanza di progetto è un’ATI (associazione temporanea di imprese) costituita dalle società cooperative Cir Food (capofila) e Tecton.

La finanza di progetto prevede l’investimento di 2.722.200 euro, di cui 1.722.200 per la realizzazione del nuovo centro pasti, su un terreno comunale conferito al promotore in diritto di superficie, ed un milione da versare al comune alla firma del contratto, per finanziare un’opera pubblica decisa successivamente dal comune. Il milione in contanti è definito un "canone anticipato" relativo all'intera durata della finanza di progetto, che è di ben 18 anni, pagato in cambio della facoltà per il promotore di utilizzare il nuovo centro pasti anche per committenti “esterni”, cioè terzi. Per consentire al promotore di recuperare l'investimento e di ricavare degli utili, il comune gli affida in concessione per 18 anni la refezione scolastica, per un numero stimato di 178.000 pasti/anno, ad un corrispettivo di 872.000 euro/anno, al netto dell’iva.

La tariffa a pasto è soggetta ad indicizzazione annuale, in base alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo FOI (per le famiglie di operai e impiegati). Ipotizzando che l’inflazione rimanga pari a zero e che il numero dei pasti all’anno non cambi, sui 18 anni la concessione vale 15.696.000 euro (più iva, attualmente al 4%). In caso di rescissione anticipata del contratto, a prescindere da altri obblighi, il comune deve restituire al promotore il “canone residuo” risultante al momento della cessazione del contratto, cioè la quota parte del canone anticipato non ancora consumata; ad esempio, se il contratto cessa dopo tre anni, il comune deve restituire i 15/18 (semplificando, i 5/6) del canone anticipato, cioè 833.333 euro.

A me sembra che in una finanza di progetto non sia legittimo attribuire una parte del finanziamento ad una dazione in denaro per opere che il comune deciderà ex post; anzi, non credo che si possa parlare neanche di investimento, se i contraenti stessi lo qualificano come un canone; inoltre, il canone anticipato è soggetto ad importanti vincoli contabili: può essere utilizzato solo per spese in c/capitale, ma non tutto in una volta, bensì solo mano a mano, per l’importo che residua sottraendo al canone anticipato il canone residuo al momento in cui si vuole utilizzare il capitale. Mi chiedo anche a che serve un nuovo centro pasti privato, visto che quello del comune in via Volturno è funzionante e l’andamento demografico è stabile? Non sarebbe stato meglio indire una gara d’appalto per assegnare il servizio di refezione scolastica per 5 o 6 anni? E se proprio si vuole un nuovo centro pasti, non sarebbe stato più logico e conveniente limitarsi all’investimento solo sul centro pasti, riducendo la durata della finanza di progetto a 10 o 11 anni?

Torno alla cronaca. Il 7 luglio 2016 è indetta la gara, alla quale partecipa, oltre al promotore, un’altra ATI, costituita da Ladisa srl (capofila) e CN Costruzioni Generali srl. Il 19 dicembre 2016 la gara è aggiudicata a Ladisa e CN Costruzioni Generali, la cui offerta è valutata migliorativa rispetto a quella del promotore. Il 2 gennaio 2017 il promotore comunica al comune che intende esercitare il diritto di prelazione, cioè quello di aggiudicarsi la gara offrendo le stesse condizioni del vincitore. Questa è la principale differenza tra un appalto, dove vince chi fa la migliore offerta, e la finanza di progetto, dove il promotore se vuole vince sempre. Così il 22 marzo 2017 la gara viene aggiudicata definitivamente al promotore, che costituisce una società di progetto (tutto regolare, a termini di legge), denominata Termoli Food srl (70% Cirfood e 30% Tecton), che il 24 maggio 2017 firma il contratto, che include la concessione della refezione scolastica, dopo avere versato al comune il canone anticipato.

Ma quali sono, nel contratto firmato, le condizioni migliorative rispetto alla proposta iniziale di finanza di progetto? Dall’art. 3 del contratto si apprende che il finanziamento è salito a 2.875.170 euro (più 152.970 euro), di cui 1.050.000 euro (più 50.000 euro) per il canone anticipato e 1.825.170 euro (più 102.970 euro) per il centro pasti. Quello che però è del tutto incomprensibile è che, sempre al citato art. 3, il valore del servizio di refezione scolastica nell’arco dei 18 anni è indicato in 19.212.335 euro (iva esclusa), cioè 3.516.335 euro in più rispetto all’offerta a base di gara, il che per il comune rappresenterebbe un peggioramento rispetto alla proposta iniziale. Quant’è il valore della concessione? Quali tariffe a pasto vengono applicate?

Un altro aspetto riguarda l’individuazione ed il conferimento dell’area dove edificare il nuovo centro pasti ed i tempi di realizzazione dell’opera. Il conferimento dell’area e l’edificazione sono naturalmente legati: nel disciplinare di gara il comune si impegna a costituire il diritto di superficie entro 20 giorni dalla firma del contratto ed il concessionario si impegna a realizzare il nuovo centro pasti entro 355 giorni da allora. L’individuazione dell’area è stata una vera odissea, che non racconto a lucro di tempo, con numerose modifiche sia della localizzazione che della dimensione dell’area (scesa da 7.088 mq a 2.576 mq) rispetto a quanto indicato nel bando di gara. Il contratto firmato prevede che, nelle more della realizzazione del nuovo centro pasti, vi sia una “gestione transitoria”, durante la quale il concessionario utilizza gratuitamente il centro pasti comunale di via Volturno, fermo restando che se l’edificazione del nuovo centro pasti e la gestione transitoria dovessero protrarsi oltre i termini indicati nel contratto, questi dovranno essere riadeguati.

Visto il ritardo nell’affidamento dell’area, il 10 settembre 2018 il dirigente responsabile scrive una lettera a Termoli Food e per conoscenza al sindaco ed al segretario generale dell’epoca (rispettivamente, l’avv. Sbrocca ed il dottor Tenore), in cui, a nome dell’amministrazione, comunica che i 18 anni di concessione decorreranno da quando il comune metterà l’area a disposizione del concessionario. Ritengo che questa lettera non abbia valore legale, sia in quanto per modificare aspetti chiave del contratto, come la decorrenza e la durata, doveva essere emanata quantomeno una determina dirigenziale, sia perché confligge con diversi articoli del contratto stesso, che prevedono il differimento dei termini di edificazione del centro pasti, non il congelamento a tempo indeterminato della decorrenza del contratto. Dopo quasi tre anni il contratto sarebbe ancora al tempo zero? Se il contratto deve ancora decorrere, a che titolo Termoli Food sta gestendo la refezione scolastica? Come mai è stato offerto unilateralmente un vantaggio così importante al concessionario e come mai il sindaco ed il segretario generale dell’epoca non hanno avuto niente da ridire?

Sembra tuttavia che il Servizio Patrimonio abbia infine provveduto a conferire l’area, libera da vincoli e gravami, prima del 27 marzo 2019, data in cui è stata depositata la relazione tecnica sul nuovo centro pasti – redatta su incarico di Termoli Food dall’arch. Lorenzo Pesaresi e dall’ing. Giustino Di Emidio – che situa con esattezza il sito dell’opera tra via dei Lecci e via dei Roveri. Quando è stato costituito il diritto di superficie? Come mai in quest’area non c’è ancora nessuna attività edilizia?

Infine, resta da sapere se, quando, per cosa e in che misura sia stato utilizzato dal comune il canone anticipato e come esso e le operazioni connesse siano stati registrati nelle scritture contabili del comune, negli esercizi 2017 e 2018; perché neanche questo si sa.

Intanto prosegue la gestione transitoria ed i pasti continuano ad essere preparati in via Volturno.

Buon lavoro alla II commissione!

Pino D’Erminio