TERMOLI. Maltempo annunciato, maltempo arrivato. Spolverata di neve da ieri sera sui Comuni più alti del basso Molise e stamani, con la temperatura che è scesa ulteriormente la nevicata è divenuta più fitta. Nelle zone collinari più basse, verso la costa, come a Montenero di Bisaccia, le precipitazioni atmosferiche hanno assunto i connotati della grandine, mista alla pioggia. Litorale sferzato da un vento che spirava a 72 km/h, alimentando il mare e le onde che fragorose s'infrangono su scogliere e battigia. Ma la potenzia di Eolo si è manifestata anche abbattendo due grossi alberi, sia in contrada Cianaluca, tra Campomarino e Nuova Cliternia, di fatto bloccando la circolazione, situazione che ha visto subito intervenire i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, sia gli agenti della Polizia municipale di Campomarino, che in via Perrotta, a Termoli, nei pressi del plesso scolastico Schweitzer. Lì sono intervenuti gli addetti della manutenzione del verde urbano del consorzio Stabile Terra. Altri alberi abbattuti dal vento sono stati rimossi dagli uomini del 115 sulla Sp 51, tra Termoli e Petacciato. Cassonetti rovesciati ostruiscono la strada in via Mascilongo e calcinacci sono caduti in Corso Umberto I a Termoli.