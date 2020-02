Le luminarie? «Sono un Bene Comune»

LARINO. Partecipato e sentito l’evento organizzato da “Il Bene comune” per la presentazione del mensile con l’intervista di Anna Maria Di Pietro a Salvatore Faiella, presidente dell’associazione “Larino nel cuore” promotrice delle luminarie di Larino “Magia di luci”.

“Luminarie, uno sguardo al futuro di Larino e del Molise”,moderato dalla preparataAnna Maria Di Pietro collaboratrice de “Il Bene Comune” tenutosi sabato pomeriggio presso la Sala della comunità, ha dato merito a ciò che è stata la terza edizione delle luminarie della città di Larino. Un evento di grande spessore per le peculiarità delle sue fattezze, un atto quasi rivoluzionario per attrazioneturistica e l’impatto sociale di cui si è fregiata la manifestazione, un coinvolgimento massiccio dei cittadini e della comunità.

Presente all’incontro il primo cittadino Giuseppe Puchetti insieme a molti altri amministratori sia di maggioranza che della minoranza. Il sindaco ha portato il saluto istituzionale dando merito alla straordinarietà delle luminarie, altresì ha dichiarato la disponibilità ad affiancarel’iniziativa con il patrocinio del Comune nella candidatura al bando “Turismo e Cultura 2020”.Un partenariato propedeutico alla crescita della manifestazione e della comunità frentana insieme agli altri eventi che danno lustro alla cittadina.

Riprendendo questo ultimo puntoAntonio Ruggieri, Direttore de “Il Bene Comune”, ha riportato ai presente con una relazione appassionata e sapiente, un analisi concreta del territorio molisano partendo dalla stessa Larino.

Le luminarie, una manifestazione meravigliosa, perfetta nella sua preparazione tecnica. Esse, ha continuato Ruggiero, sono elemento di coesione per la cittadina e di indotto economico da non sottovalutare. Ma la funzione aggregante che ha visto più di 100 persone lavorare al fianco del presidente dell’associazione Salvatore Faiella, rimane l’elementosociale più incisivo. Manifestazioni che coinvolgono in maniera così massiccia e che hanno la passione come collante, a Larino lo si sperimenta in più occasioni: con il carnevale, oramai riconosciuto tra i 100 carnevali d’Italia, ma anche la Carrese di Maggio legata al santo patrono e la Fiera d’Ottobre.Promuovere l’incontro de “Il bene Comune” sulle luminarie a Larino, asserisce Ruggero,lo si è ritenuto importante perché luogofecondo, soprattutto in un tempo ove è in forte discussione l’autonomia della nostra regione. La vera scommessa del Molise è agire localmente, ma pensando globalmente, pensiero attuale e foriero di azioni incisive a favore di una sopravvivenza del territorio.

Abbiamo bisogno diprendere coscienza delle risorse e fragilità del territorio per una programmazione efficace, creando una comunità competente, concetto su cui dobbiamo puntare. Il Molise ha bisogno di una legge regionale che tuteli le manifestazioni legate alla storia delle comunità, quale patrimonio culturale.

Esse non devono essere rilegate alle candidature ai bandi, i quali devono essere destinate a nuove realtà rivoluzionarie che hanno bisogno di essere supportate per essere tali, comele stesse luminarie. Larino, ha continuato il direttore, con questa manifestazione dimostra di essere una comunità competente, che ha compreso quali sono le azioni da mettere in atto. Una iniziativa che conferma l’efficacia del concetto “agire localmente e pensare globalmente” oltre ad averesordito un esito inimmaginabile. Un esempio acclarato di storytelling di una comunità che ha vinto: farsi forza del patrimonio, del luogo, ma raccontarlo con azioni strategiche, come accaduto per la manifestazione delle luminarie. Il merito, ha rimarcato Ruggieri, va al presidente dell’associazione organizzatrice Salvatore Faiella per la visione lungimirante, sicuramente rafforzata dalle competenze imprenditoriali messe a disposizione della collettività. Salvatore Faiella, presente all’evento, ha espresso i ringraziamenti a tutti per l’attenzione ricevuta, ma si è soffermato sul fare un plauso ai suoi collaboratori, molti dei cui presenti in sala. Un elogio commosso allo stare insieme, alla squadra che ha lavorato con passione come ha ben sottolineato. Alla grande famiglia che si è creata intorno al sogno di “Magia di luci” ha asserito Faiella, e l’auspicio che ci sia sempre lo stesso clima di familiarità a far da propulsore alla manifestazione. È trapelata emozione nel suo discorso, quella di un uomo che ha visto materializzarsi un’idea, partita da lontano, dal voler portare le luci a Larino, fino ad illuminarla tutta, a renderla inaspettatamente meravigliosa agli occhi di tanti. Un idea, trasformatosi in azione che ha portato Larino ad una ribalta impensabile e repentina, da richiamare nell’ultima edizione circa40.000 presenze accorse da ogni luogo. Lo stare insieme, ha rimarcato Faiella, è il fulcro dell’intera manifestazione, il crederci, il superare la reticenza, coltivare il sogno significa realizzarlo, questa è il segreto palese di un successo come le luminarie di Larino. Ha inoltre aggiunto, le luminarie sono di Larino e resteranno a Larino smentendo voci circolate durante la manifestazione. In chiusura anche il contributo di apprezzamento del presidente del Consiglio comunale Antonio Vesce e il dottor Guerino Trivisonno.Incentivare la passione, l’aggregazione intorno ad una idea porta le azioni del popolo a creare le condizioni per una cultura volta al turismo, alla crescita. Larino con le sue manifestazioni riesce ad essere un esempio eminente di comunità competente.