LARINO. Coltivatori e associati del Mam, il Movimento agricolo molisano, si sono riuniti nella serata di lunedì scorso, dalle 18.30, presso l'Agritur Monte Peloso sul Lago Liscione. Si è trattato un assemblea allargata dei delegati comunali. L’associazione, su impulso anche di Antonio Di Rocco, vuole mettere radici sul territorio regionale e per questo ha avviato una discussione interna su come strutturarsi, per meglio rendere capillare il Movimento, rappresentativo e funzionale a ogni evenienza, si è discusso anche sui problemi che penalizzano il settore, come: zootecnia; scarsa o nessuna competitività sui mercati; danni provocati dagli animali protetti; bonifica e territorio; aiuti comunitari a singhiozzo; servizi vari: strade ecc; agroindustria, agrituristica e formazione. Sono stati esposti agli ospiti di rango politico e istituzionali possibili soluzioni per lenire l’agonia del comparto primario. Presenti gli assessori regionali Nicola Cavaliere e Vincenzo Niro, Michele Marone per la Provincia, diversi sindaci. Un incontro che ha caratterizzato l’adesione di circa 150 persone.