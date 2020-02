L'Asrem non paga da oltre sei mesi, stop alle forniture sanitarie dal primo marzo

TERMOLI. Da metà novembre a inizio febbraio, i mesi passano, gli anni cambiano e nulla muta sul pagamento delle forniture ortoprotesiche, di cui denunciammo i ritardi quasi semestrali nell'autunno scorso. Beh, l'inverno non fa mistero, rimane tutto insoluto.

Per questo, iI titolari delle aziende molisane operanti nei settori: Ortopedia, Audioprotesico, Alimentazione senza glutine hanno organizzato una conferenza stampa alle ore 10 presso il ristorante “Il Gamberetto” in contrada Colle delle Api a Campobasso.

«Siamo al collasso. L’Asrem continua ad accumulare ritardi nei pagamenti delle fatture. Siamo ormai ad oltre 180 giorni. La situazione è drammatica. Sono a rischio le nostre attività, sono a rischio i posti di lavoro dei nostri dipendenti. A breve non potremmo più garantire la continuazione del servizio per mancanza di liquidità con gravi ripercussioni per i pazienti che giornalmente si rivolgono alle nostre aziende. Pretendiamo il rispetto della legge in materia di pagamenti della pubblica amministrazione. Una gestione fallimentare sta portando l’azienda sanitaria regionale al collasso, ma non possiamo essere noi a pagarne il conto. Pretendiamo di ricevere i nostri soldi nei tempi stabiliti per legge.

Questa volta non ci fermeremo e siamo intenzionati a far valere i nostri diritti nelle opportune sedi e a dare il massimo risalto ad una situazione ormai insostenibile».

E' stata comunicata, da Franco Maurelli, Ivan Pasquale e gli altri rappresentanti di categoria, la sospensione di tutte le forniture dal primo marzo, oltre l'invio dei documenti alla Corte dei Conti.

«Con la presente, noi tutti titolari delle aziende molisane operanti nei settori: Ortopedia, audioprotesico, alimentazione senza glutine, intendiamo portare a conoscenza la situazione con la quale ci troviamo a gestire le nostre attività.

I ritardi nei pagamenti delle fatture da parte dell’Asrem superano ormai i 180 giorni in barba alle normative europee che prevedono tempi ben diversi per i pagamenti ai fornitori della pubblica amministrazione.

Siamo al collasso, la situazione per tutti noi è drammatica. Forniamo beni di estrema necessità, nei diversi ambiti in cui operiamo, ai pazienti che giornalmente si rivolgono presso le nostre strutture; ma il costo di tali forniture (che dovrebbe essere a carico del sistema sanitario nazionale) praticamente lo stiamo sostenendo solo noi.

In diverse occasioni e con diverse figure abbiamo cercato di far capire le nostre difficoltà, ma ad oggi abbiamo ricevuto solo briciole rispetto all’enormità dei crediti accumulati da ognuno di noi. Abbiamo dipendenti ai quali pagare stipendi, abbiamo tasse da pagare, dobbiamo saldare anche noi i nostri fornitori e abbiamo il diritto di ricevere il saldo delle nostre fatture in tempi brevi e soprattutto certi.

Sappiamo bene, dalle notizie di cronaca, di quanto sia drammatica la situazione debitoria in cui versa l’A.S.Re.M. ma noi non possiamo essere la banca di un sistema sanitario regionale al collasso. Ne pagheremmo noi e le nostre famiglie. Chiediamo il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture così come avviene per altri fornitori.

Chiediamo di essere rispettati come imprenditori che hanno deciso di investire in questa regione creando anche diversi posti di lavoro.

Chiediamo rispetto come molisani. È troppo facile offrire servizi senza che poi vengano pagati in tempi ragionevoli a chi questi servizi li offre a sue spese. Si abbia il coraggio di riformare seriamente la sanità molisana, ma le forniture, se vengono richieste, vanno anche liquidate.

Ci dispiace, ma noi non riusciamo ad anticipare oltre. L’amore per la nostra regione, per il lavoro che svolgiamo, e il rispetto dei tanti pazienti che a noi si rivolgono, ci ha fatto stringere i denti fino ad oggi accollandoci i costi delle forniture e di tutte le spese correlate. Tutto questo non riusciamo più a garantirlo ed è per questo che comunichiamo l’impossibilità a proseguire nel nostro lavoro. Con i fondi a nostra disposizione riusciamo a garantire il servizio in convenzione A.S.Re.M. fino al 29 Febbraio 2020

Oltre tale data, nulla succedendo, saremo costretti ad interrompere le forniture. Ci auguriamo che questa situazione volga ad un epilogo differente. Speriamo che nell’interesse del sistema sanitario regionale e tutelando il diritto alla salute del gran numero di pazienti interessati dai diversi settori in cui operiamo, vogliano trovare una soluzione che ci permetta di poter continuare nell’espletamento del nostro lavoro.

Auspichiamo un incontro a breve con tutte le parti interessate: imprenditori, A.S.Re.M., Regione Molise Per discutere del tema e trovare una soluzione che ci permetta di portare avanti le nostre attività».