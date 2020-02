Videosorveglianza presto al via, nuovo software permetterà il riconoscimento facciale

TERMOLI. Videosorveglianza: presto attivo il grande fratello. Nuovo software permetterà riconoscimento facciale.

L’occhio vigile della videosorveglianza, disposta sul territorio di Termoli, presto entrerà in funzione: le 82 telecamere, montate grazie al ‘Patto della Sicurezza’ che da diversi anni ormai svettano sui pali della città, fino ad oggi non hanno funzionato a causa di “un problema di ripetitori che la regione deve installare sugli immobili del Comune”, ha annunciato Bruno Fraraccio, Presidente della IV Commissione Lavori Pubblici del Comune di Termoli, ai microfoni di TermoliOnline.

“Da qualche settimana abbiamo intrapreso un lavoro di studio ed analisi tecnica e giuridica sulla videosorveglianza nel nostro comune – ha aggiunto il consigliere di maggioranza e capogruppo della Commissione Francesco Rinaldi – Le telecamere del Borgo Antico sono funzionanti, le altre inserite nel Patto della Sicurezza, invece, non sono mai entrate in funzione a causa di cavilli tecnici e burocratici che presto saranno risolti”.

La commissione, riunitasi questa mattina ed a cui ha partecipato anche il Vice Comandante della Polizia Locale Pietro Cappella, ha analizzato il problema della sicurezza che, soprattutto negli ultimi mesi, è divenuto di primaria importanza a causa di eventi di cronaca, ultimo solo in ordine di tempo l’episodio di Victorine Bucci e, prima ancora, il ragazzo caduto dal muraglione del Borgo Antico, e dell’escalation di furti di auto, in appartamenti o negozi che hanno interessato il centro e le periferie.

In aggiunta all’entrata in funzione del sistema precedentemente installato, si sta provvedendo anche ad un potenziamento ed all’automazione del software che permetterà il riconoscimento non solo delle targhe, ma anche quello facciale. In questo modo si potranno prevenire non solo i reati legati ai furti, ma soprattutto quelli ambientali, contrastando danni alle persone ed al territorio: “La sicurezza è di primaria importanza per i cittadini – ha concluso Fraraccio – Per questo stiamo lavorando affinché il sistema di videosorveglianza entri in funzione nel più breve tempo possibile”.