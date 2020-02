​AUTODOC Club: Leader nel settore delle riparazioni auto

TERMOLI. AUTODOC Club è l’azienda leader nel settore per il ricambio di pezzi per auto, dislocata in tutta Europa. La mission dell’azienda è quella offrire ai suoi clienti una piattaforma innovativa che garantisca la perfetta manutenzione del proprio veicolo attraverso la fornitura dei migliori pezzi di ricambio per oltre 545 marchi.



La piattaforma garantisce oltre 2307 istruzioni professionali, disponibili in un comodo formato PDF e 2344 video gratuiti che spiegano passo dopo passo come effettuare le riparazioni sulla tua auto. Ad esempio, alcune delle categorie più famose riguardano i dischi freno, gli ammortizzatori, il filtro dell’aria e dell’olio, la candela di accensione, il filtro carburante e tanti altri. I PDF e i video sono di alta qualità, derivano da anni di esperienza dei tecnici di AUTODOC Club e sono immediatamente scaricabili gratuitamente direttamente dal sito internet dell’azienda. Il servizio è disponibile in 26 Paesi europei.

I brand di auto su cui l’azienda fornisce consigli per la riparazione dei veicoli sono: Fiat, Opel, Ford, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Peugeot, Citroen, Toyota, Lancia e tanti altri.

Se sei interessato alla riparazione fai da te, all’interno del sito web potrai trovare una comoda sezione nella quale poter scegliere la marca del tuo veicolo, il modello e la categoria di autoricambi. In pochi secondi, la piattaforma ti mostrerà quali sono i tutorial o i PDF a disposizione per la riparazione che andrai a svolgere.

Registrandoti su Autodoc Club potrai tenere sotto controllo alcuni aspetti importanti del tuo veicolo. In primis, potrai salvare come promemoria le informazioni riguardanti la manutenzione del veicolo attraverso un semplice registro. In secondo luogo, inserendo i dati relativi alla sostituzione dell’olio sarà la stessa piattaforma ad avvisarti quando sarà necessario cambiarlo attraverso una comoda notifica. Come ultima opzione, potrai annotare i consumi del veicolo e conoscere quali sono le migliori stazioni di servizio che garantiscono carburante di alta qualità. Il tutto per garantire la migliore attenzione alla tua auto.

Negli ultimi anni, l’azienda si è impegnata nella progettazione e realizzazione di un’app (disponibile sia su App Store che su Google Play). I primi 10.000 iscritti avranno diritto ad uno sconto del 10% sul primo acquisto.

Dall’app l’utente potrà avere accesso ai principali servizi di Autodoc Club. In particolare, sarà disponibile un ampio catalogo di ricambi illustrato e facilmente navigabile, la ricerca per trovare esattamente l’articolo di cui hai bisogno, la possibilità di acquistare con un semplice click e ben 15 metodi di pagamento.