Spiaggia a misura di bambino: Termoli conferma nel 2020 la Bandiera Verde

TERMOLI. Se sulla Bandiera Blu c'è sempre più di una incognita riguardo l'assegnazione del prestigioso vessillo, per quella Verde, conferita dai pediatri italiani, ormai non v'è più dubbio. Anche per il 2020 Termoli è l'unica spiaggia molisana a misura di bambino.

Come riferisce il portale specializzato "Mondo balneare", «Sono 144 le località balneari ad avere vinto la “Bandiera verde 2020“, il prestigioso vessillo assegnato dai pediatri italiani alle spiagge più a misura di bambino. In anticipo rispetto alle scorse edizioni, il dottor Italo Farnetani – ideatore dell’iniziativa – ha annunciato le Bandiere verdi 2020 durante un’iniziativa tenutasi nei giorni scorsi ad Alba Adriatica, dove il prossimo 27 giugno si terrà la cerimonia ufficiale di consegna. Oltre a due new entry, confermate tutte le altre località elette lo scorso anno attraverso un’indagine condotta fra un ampio campione di pediatri, chiamati a indicare le località balneari con caratteristiche adatte per trascorrere le vacanze con bimbi piccoli. In particolare, le regole per assicurarsi una bandiera verde sono avere il mare limpido e basso, la sabbia per costruire torri e castelli, il servizio di salvamento con bagnini e mosconi, nonché la presenza di giochi, spazi per allattare e fasciatoi».