Telecomunicazioni e aumenti tariffari

TERMOLI. Negli ultimi mesi diversi operatori di telecomunicazioni hanno annunciato un aumento delle tariffe per gli utenti con contratti già attivi, per linea mobile e fissa. Per tutelarsi è bene sapere che, se è vero che le Compagnie possono rimodulare le offerte, devono comunque seguire precise regole: per esempio fornire comunicazione, in modo chiaro, con un preavviso di almeno 30 giorni, per dare al cliente il diritto di recedere dal contratto senza pagare penali ove abbia a procedere entro l'entrata in vigore della nuova tariffa.

Ad ogni buon conto, rincari a parte, c’è da dire che l'Italia è uno dei Paesi europei con le offerte più vantaggiose sul fronte della telefonia mobile e con uno dei rapporti più favorevoli tra il costo medio ed il traffico-dati incluso nei piani. A tale proposito, il comparatore online ‘Facile it’ ha confrontato le tariffe proposte a giugno 2019 da un ‘panel’ di siti di comparazione attivi in Europa, prendendo in considerazione una serie di piani tariffari rappresentativi per ciascun Paese e calcolando un valore medio sia in termini di costi, sia di traffico dati, e focalizzandosi sulla fascia intermedia dell'offerta.

Dall'indagine è emerso che la più economica rimane la Polonia, dove si spendono in media 6 euro al mese, vale a dire 72 l'anno. All'interno di questa fascia di spesa, i piani tariffari polacchi prevedono normalmente chiamate ed sms illimitati. Segue la Francia, dove mediamente si sborsano circa 9 euro al mese, per un totale di 107 l'anno, con proposte che includono chiamate ed sms illimitati. In Germania, invece, si pagano con un piano intermedio 11,60 euro al mese, per un totale di 140 l'anno.

Segue l'Italia, che rimane comunque conveniente, dato che oggi l'offerta media costa 12,50 euro/mense, potendo contare su un traffico dati di circa 45 GB. La più cara è la Norvegia dove si spendono circa 28 euro al mese (340 l'anno), vale a dire il 126% in più di quanto pagano gli Italiani. Tariffe superiori alle nostre sono anche quelle in uso in Ispagna ed in Gran Bretagna, dove si spendono - rispettivamente - 17,40 euro e poco meno di 15 al mese. Anche la Grecia non è particolarmente economica: chi sceglie un piano tariffario di fascia intermedia deve mettere in conto circa 15,80 euro al mese, ovvero 190 l'anno; per questa cifra però i Greci devono accontentarsi di chiamate limitate (in media 400’) e pochi sms (di solito 100 che, in alcuni casi sono esclusi). Esaminando invece il traffico-dati, davanti all'Italia c'è solo la Francia dove, per l'importo medio di spesa calcolato (9 euro), i clienti ottengono in media 50 GB di traffico al mese.

Dopo l'Italia si posiziona l'Irlanda dove è possibile contare su circa 22 GB di dati ogni mese. Più limitata è la situazione da questo punto di vista per gli utenti greci, con poco più di 3 GB ogni 30 gg., così come in Belgio (3,7 GB) e in Norvegia (4,2 GB). Vista l'elevata variabilità delle offerte esaminate, per uniformare il confronto, Facile it ha calcolato anche il costo virtuale per GB di traffico-dati incluso nei piani analizzati, ottenuto dividendo i GB medi per la tariffa mensile media. In Italia questo valore è pari a 0,28 euro a GB, al 2° posto nella classifica dopo la Francia, dove il costo scende a 0,18 euro; in 3^ posizione si trova la Polonia, con un costo di 0,37 euro per GB. Anche su questo fronte la più cara è la Norvegia, dove il costo virtuale per il traffico dati è pari a 6,76 euro a GB; seguono la Grecia, con 4,87 euro a GB, ed il Belgio, con 4,67 euro a GB. In Germania si tratta invece di 2,06 euro a GB, in Svezia ed in Olanda di 2 euro a GB. A metà classifica si trovano Spagna, Danimarca e Gran Bretagna, dove il costo virtuale del traffico dati incluso scende sotto la soglia dei 2 euro, con importi compresi fra 1,10 e 1,25 euro a GB.

C'è da considerare comunque che, da fine estate, diversi operatori telefonici hanno ritoccato al rialzo le tariffe dei contratti già attivi: per esempio Wind Tre per alcune opzioni a marchio Tre, come All In, il cui costo mensile è stato maggiorato di 1,49 euro, 1,99 euro o 2 euro in base all'offerta, con la possibilità di aggiungere gratuitamente per un anno la promozione 50 Giga in più al mese, entro il 30 settembre (l'opzione non prevede un rinnovo tacito e verrà disattivata in automatico al termine dei 12 mesi).

Claudio de Luca