Guardrail piegato a Rio Vivo, meglio sistemarlo

TERMOLI. Guardrail piegato a Rio Vivo, rischio elevato per i veicoli in transito.

In via Rio Vivo, nei pressi del civico 352, il guardrail che delimita la strada è piegato: il cedimento del terreno ha notevolmente spostato la posizione originaria del guardrail che, da un po’ di tempo, ha ceduto inesorabile alla gravità. Se le sue condizioni di stabilità nell’ultimo periodo erano precarie, con le piogge ed il vento delle scorse ore la situazione è peggiorata.

Ad aggravare maggiormente il pericolo, è la scarsa visibilità del dispositivo di sicurezza in acciaio che risulta coperto da una coltre di erba secca che nasconde una delle due estremità: in particolare chi proviene dal centro e si muove verso Campomarino e la zona industriale, non può notare il guardrail che delimita la strada e protegge gli automobilisti in caso di incidente, salvandoli da un tuffo nel canale. “Chi ci assicura che, in caso di sinistro stradale, il guardrail regga, assolvendo alla sua funzione?”, si chiedono alcuni residenti, preoccupati della sicurezza e della stabilità della protezione stradale.