TERMOLI. Come abbiamo anticipato almeno in un paio di occasioni, da oggi, l’Ecosportello Rieco Sud dall’attuale sede presso il Municipio ha traslocato via Arti e Mestieri, 27, nei pressi dell’ecocentro comunale.

Gli orari di apertura saranno i seguenti: dal lunedì al sabato (eccetto i festivi): dalle ore 11.30 alle ore 17.30. All’Ecosportello si possono ritirare le buste biodegradabili per il conferimento dell’organico, prenotare il ritiro di ingombranti, Raee e sfalci da giardino, chiedere informazioni sulla raccolta differenziata, esporre dubbi e necessità e ritirare la green card per chi non l’avesse ancora fatto.

Tuttavia, l’abbandono di una posizione così centrale e strategica non è piaciuta granché e coloro che stamani, ignari della novità, si sono comunque recati alla vecchia sede dell’Ecosportello hanno avuto da ridire, in particolare gli utenti più anziani. Sono in disaccordo sul suo trasferimento visto che molti non guidano e non hanno la possibilità di recarsi in via Arti e Mestieri.

Una scelta, comunque forzata, visto che l'amministrazione insedierà lì gli uffici dell'Ambito sociale territoriale di Zona e aveva richiesto indietro i locali.