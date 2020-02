«Se l'immondizia non si rimuove subito torna in mare e ricominciamo da capo» Copyright: Termolionline.it

«Se l'immondizia non si rimuove subito torna in mare e ricominciamo da capo» Copyright: Termolionline.it

«Se l'immondizia non si rimuove subito torna in mare e ricominciamo da capo» Copyright: Termolionline.it

«Se l'immondizia non si rimuove subito torna in mare e ricominciamo da capo» Copyright: Termolionline.it

«Se l'immondizia non si rimuove subito torna in mare e ricominciamo da capo» Copyright: Termolionline.it

«Se l'immondizia non si rimuove subito torna in mare e ricominciamo da capo» Copyright: Termolionline.it

«Se l'immondizia non si rimuove subito torna in mare e ricominciamo da capo» Copyright: Termolionline.it

«Se l'immondizia non si rimuove subito torna in mare e ricominciamo da capo» Copyright: Termolionline.it

«Se l'immondizia non si rimuove subito torna in mare e ricominciamo da capo» Copyright: Termolionline.it

«Se l'immondizia non si rimuove subito torna in mare e ricominciamo da capo» Copyright: Termolionline.it

«Se l'immondizia non si rimuove subito torna in mare e ricominciamo da capo» Copyright: Termolionline.it

«Se l'immondizia non si rimuove subito torna in mare e ricominciamo da capo» Copyright: Termolionline.it

«Se l'immondizia non si rimuove subito torna in mare e ricominciamo da capo» Copyright: Termolionline.it

«Se l'immondizia non si rimuove subito torna in mare e ricominciamo da capo» Copyright: Termolionline.it

«Se l'immondizia non si rimuove subito torna in mare e ricominciamo da capo» Copyright: Termolionline.it

«Se l'immondizia non si rimuove subito torna in mare e ricominciamo da capo» Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Tra i numerosi inconvenienti causati dal maltempo, con le mareggiate, anche rifiuti abbandonati sul litorale che rischiano di finire in mare. Sacchi neri e boe. «Se l’immondizia non si toglie subito finisce in mare e si ricomincia daccapo».

L’amministrazione comunale di Termoli aveva già preso in carico assieme alla Rieco Sud della vicenda, si stava aspettando uno scarrabile, ma la natura e il meteo non lasciano tregua.