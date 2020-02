Nessun contagio da Coronavirus, negativi i test allo Spallanzani sulla 27enne termolese

TERMOLI. Per fortuna cessano allarme e allarmismo. Il test condotto sulla febbre sospetta della 27enne termolese tornata lunedì scorso da Pechino sono negativi. Nessun contagio da Coronavirus, come quell'altro studente che era stato bloccato in Cina precauzionalmente, poi rivelatosi semplicemente sindrome influenzale stagionale.

E' quanto emerso dai risultati degli esami compiuto all'istituto Spallanzani di Roma. Attualmente la 27enne che è stata portata al Pronto soccorso del San Timoteo dal 118 coi volontari della Misericordia, nel pomeriggio di ieri, è in isolamento all'ospedale Cardarelli di Campobasso, ma sicuramente tornerà a casa.

A diffonderlo per primo in diretta tv è stata Teleregione in apertura del Tg, anche se almeno dalla tarda mattinata circolavano indiscrezioni, mancava solo tassello dell'ufficialità Asrem.