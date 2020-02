Test negativo, migliora la ragazza: dimessa nelle prossime ore

TERMOLI. Arriva l'ufficialità da parte dell'Asrem: la paziente ricoverata ieri presso il Reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale “Cardarelli” di Campobasso con un sospetto di infezione da Coronavirus è risultata negativa al test effettuato presso l'Ospedale “Spallanzani” di Roma. Le condizioni cliniche della paziente sono in netto miglioramento e sarà dimessa nelle prossime ore. "La macchina organizzativa messa in piedi dall'ASReM ha dimostrato una grande efficienza nell'identificare immediatamente il caso sospetto. Si coglie l'occasione per ringraziare tutti gli operatori coinvolti".