TERMOLI. Il nostro amico Agostino Senese, l'uomo delle pietre in equilibrio, non manca mai di farci vedere in anteprima i suoi equilibrismi con le svariate e complesse forme di pietra che la sua passione gli porta a creare; il suo campo d’azione principalmente è la zona di Rio Vivo, lo specchio di mare nei pressi dell’area camper: lì si trovano svariate forme di pietra su cui poter lavorare. Stavolta Agostino ha voluto stupirci con alcune forme davvero incredibili. Ma come spesso accade alle cose belle si contrappone un rovescio della medaglia certamente meno piacevole.

Infatti il nostro equilibrista di pietre, mentre studia come far reggere in equilibrio ogni tipo di pietra, nei momenti di riflessione si guarda anche attorno nel raggio di azione di sua competenza, e questa volta non ha potuto fare a meno di non vedere, se con un occhio la bellezza affascinante delle sue creazioni, con l’altro a pochi metri da lui un degrado imperante, che spesso anche noi abbiamo denunciato in quell’area della periferia sud della città. Un contrasto che davvero fa a pugni con le creazioni di Agostino da una parte, e le nefandezze che cittadini dal senso civico poco sviluppato perpetrano impunemente tutti i giorni 24 ore su 24.

Finiamola quindi di dare la colpa a chi invece non ne ha, la ditta di raccolta, le amministrazioni: se loro una colpa hanno è quella di non riuscire a stanare questi incivili e fargliela pagare in termini economici salatissimi. Grazie ad Agostino che ci dà una mano almeno a denunciare, ci spiace che bisogna macchiare, parlando di queste nefandezze, la bellezza incantevole di queste creazioni in equilibrio.