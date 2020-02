"Mia figlia è salva", Filippo ringrazia i colleghi e il ministero

TERMOLI. “Finalmente possiamo rasserenarci. L’ipotesi clinica è stata confermata dai dati di laboratorio e mia figlia non risulta infetta da Coronavirus”. A parlare è Filippo, padre della ragazza. “Ora mi sento di ringraziare i Colleghi che con professionalità e cortesia si sono presi cura di Francesca. Innanzitutto i Colleghi e il Servizio del 118 che sono intervenuti in pochi minuti dalla chiamata, quindi i Colleghi del Pronto Soccorso di Termoli che, altrettanto rapidamente, avevano organizzato un’area protetta per gestire il caso in attesa dell’accoglienza del Reparto di Malattie Infettive del Cardarelli.

Fortunatamente l’area di isolamento in Malattie Infettive era disponibile e mia figlia è stata prontamente trasferita a Campobasso secondo l’organizzazione predisposta dal Ministero della Salute e dai Responsabili regionali. Al Cardarelli ho potuto apprezzare la competenza e la misura dei Medici Infettivologi. A tutti questi Colleghi e al Personale dell’Assistenza dico grazie. Un ringraziamento particolare va anche agli Addetti dell’Unità di Crisi della Farnesina e del Ministero della Salute con i quali ero in contatto da quando è iniziata l’emergenza in Cina. Ma la gioia di questo momento non mi fa dimenticare quanti non potranno riabbracciare i loro cari e quanti vivono l’angoscia del contagio nella loro terra. La mia preghiera e il mio augurio va a loro e a tutti gli uomini e le donne che si stanno prodigando in silenzio per proteggere la propria gente e noi tutti”.