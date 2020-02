Gianni Antonacci, il designer larinese della Diavel alla corte della Ducati

TERMOLI. Nei giorni scorsi Termolionline ha illustrato le virtù della “Panigale”, una moto supersportiva da record che ha toccato la vetta delle classifiche nel 2019. Creata e prodotta dalla Ducati ha venduto negli ultimi tre anni il +20% di vendite collezionato in Italia.

E’ noto che, della succitata “Panigale”, sia stato ‘autore’ Julien Clement; ma, in questa sede piace far sapere che – nel 2014 – un altro famoso modello (quello della “Diavel 1260”) ebbe per ‘designer’ un larinese: Gianni Antonacci che lavora al ‘Centro stile’ della Fabbrica di Modena che risiede abitualmente a Vignola, nel Bolognese, dove dimora – con la Famiglia – un altro noto figlio della Frentania, Antonio Pardo Pastorini, valente autore di alcuni romanzi bene accreditati.

Per la cronaca, la ‘Diavel’ è stata premiata con il prestigioso “Good design award” persino dal ‘Chicago Atheneum University’. Intervistato per “Moto.it” da Giulia Toninelli, il papà della citata moto ebbe a rivelare che il modello, pur non potendo classificarsi correttamente un ‘crossover’, “è stato considerato dagli esperti un veicolo unico nel suo genere. Venne battezzato in una maniera tanto inusuale perché l’idea di fondo principiava da un ‘monster’. In effetti la “Diavel” sopravviene da una ‘naked’ (‘nuda’, tipologia di motocicli concepiti e proposti senza sovrastrutture o protezioni aerodinamiche quali cupolini, carenature o motovalige, lasciando in vista il propulsore e le varie altre componenti), ma pure da un ‘Monster’ (moto-naked prodotta a partire dal 1993 dalla Ducati, in diverse cilindrate.

Considerata la capostipite di questa categoria (che fino ad allora aveva avuto poco successo), ne aveva ripreso la linea del serbatoio, sia pure delineando una schiena alquanto importante. A tale proposito Gianni Antonacci aveva voluto rendere evidente certe ascendenze tecniche: sulle moto carenate c’è una carena che corre dal bracciale alla ruota anteriore. Il fatto nuovo è che qui questo carico poggiava sull’avantreno. Del “Cruiser”, infine, sono state riportate determinate protezioni, sviluppate in orizzontale. Gli esperti sanno bene che la ‘Diavel’ del disegnatore larinese ha ottenuto vari premi internazionali, cosicché le riviste straniere (soprattutto quelle inglesi e francesi) ne hanno tessuto lodi a profusione. E, quando questo modello della ‘Ducati’ ha vinto il “Good Design Award”, Gianni ebbe a dichiararsi fiero di avere frequentato l’istituto tecnico per geometri di Larino, sottoponendosi alle cure di insegnanti che gli avevano conferito tecniche che, poi, accoppiate al suo indubbio talento artistico, sono riuscite a farlo prevalere in un campo motociclistico riservato ai capintesta del ‘design’.

Mentre era irreggimentato nell’Arma benemerita (a Milano ed a Lodi), si era applicato – a Modena - agli studi di ingegneria dello stile, conseguendo il diploma di laurea presso l’ISSAM. Riferendosi agli anni a venire, Antonacci precisa che chi si dedichi ai modelli di nuove moto comincia a pensare, subito dopo una realizzazione, a quello che potrebbe succedere nell’arco di 1-2 lustri. E, poiché oggi si parla tanto di ‘elettrico’, il Nostro presume che le case motociclistiche intendano lavorare pure in questo settore, ragion per cui potrebbe essere la stessa Ducati a preventivare di percorrere questa nuova impresa. Il sogno ricorrente di Gianni? Realizzare qualcosa di molto vicino ai modelli presenti nei films della ‘Marvel’ che si proiettano verso il futuro esasperando determinate prestazioni tecnologiche delle moto. “Per il momento l’Azienda emiliana, in cui lavoro e produco, sembrerebbe bene attenta ai problemi della sicurezza. Ritornando al tema ‘Diavel’ non posso che ritenermi soddisfatto dal momento che il realizzato rispecchia il 95% di ciò che mi sarei aspettato. Quindi, oltre a cambiare qualche piccolo dettaglio (che può andare incontro a problemi di fattibilità, o costi o tempi) posso dire che siamo rimasti abbastanza attaccati a quello che fu il disegno iniziale”.

Claudio de Luca