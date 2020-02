Appalto sulla mensa scolastica, il controllo sulle procedure in Commissione

TERMOLI. Mense scolastiche, project financing, interesse pubblico e privato e centro cottura sono stati gli argomenti della II commissione consiliare che si è riunita questa mattina. Il terzo incontro monotematico ha esaminato la vicenda della Cir Food, la coop emiliana che gestisce il servizio delle mense scolastiche già dal 2011, attraverso contratti prorogati negli anni fino al 2017 quando il dirigente del settore servizi sociali Marcello Vecchiarelli ha firmato la determina per l’aggiudicazione definitiva del servizio in seguito al project financing presentato da quest’ultima.



Il progetto di finanza, nel dettaglio, riguarda la costruzione di un centro cottura in via dei Pini, alle spalle del centro commerciale ‘Il Punto’, che sarà gestito direttamente dalla Cir Food per l’intera durata del contratto “18 anni con possibilità di rinnovo fino a 36”, ha commentato il Presidente della II Commissione Basso Antonio Di Brino a TermoliOnline. In questo modo non solo la coop emiliana potrebbe usufruire di un unico luogo per la preparazione dei cibi, con locali ben più ampi da quelli dove opera attualmente, ma consentirebbe alla società l’ampliamento dell’offerta oltre i confini termolesi: “C’è la possibilità che il centro cottura possa essere utilizzato a fini commerciali – ha aggiunto Di Brino - Fornendo pasti anche alle scuole che non sono del Comune di Termoli. Per questa ipotesi va detto che la società, nel periodo 2017-2018, ha versato nelle casse comunali la somma di un milione e cinquantamila euro”. Denaro, quest’ultimo, che sarebbe dovuto essere investito per la realizzazione di opere pubbliche e che, ora, è al vaglio della nuova amministrazione: “La Commissione sta verificando se queste somme sono state utilizzate in quanto dovevano essere impegnate per opere pubbliche”.

In ballo, oltre al denaro già versato, c’è anche il centro cottura di via dei Pini su cui, secondo quanto riferito dal Presidente della II Commissione, l’ex sindaco Sbrocca non sarebbe stato chiaro: “Sembrava, almeno da quanto riferito dall’amministrazione Sbrocca, che la contropartita sarebbe stata il centro cottura la cui proprietà, alla fine dei 18 anni, sarebbe passata al comune. Da una verifica dei contenuti del contratto, invece, non solo risulta che la struttura resterebbe alla società che attualmente gestisce le mense, ma al termine dei 18 anni, il Comune o il nuovo gestore dovrà risarcire la società attuale del valore residuo del centro di cotture. In parole povere al Comune non resta nulla, l’unica certezza è che la società prende per 18 anni la gestione dl servizio senza dare nulla all’amministrazione comunale, alle casse comunale e, quindi, ai cittadini termolesi”.

Un vero affare per la Cir Food, un po’ meno per il Comune? “La commissione sta verificando la procedura seguita e sta prestando attenzione all’equilibrio tra interesse pubblico ed interesse privato. Un project financing ha motivo di esistere laddove c’è questo equilibrio. Da una prima disamina risulterebbe carente l’interesse pubblico, invece fortemente prevalente quello privato”, ha concluso Di Brino.