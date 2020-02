Migliaia di libri e utenti, ma la biblioteca è troppo piccola: “Presto nuovi spazi”

TERMOLI. Una biblioteca comunale troppo piccola, incapace di soddisfare l’utenza e le necessità della popolazione che la frequenta assiduamente: secondo la V Commissione presieduta da Fernanda De Guglielmo (Forza Italia) ed il vice Antonio Bovio (Cinque Stelle) è uno degli argomenti urgenti da trattare: “Abbiamo notato che è molto frequentata, ma i locali non sono adeguati per una biblioteca che sia al passo con i tempi”, ha commentato la Presidente.

Per ovviare alla questione dei metri quadri, la V Commissione e l’amministrazione comunale, stanno valutando l’ipotesi di un ampliamento della struttura che consenta anche di ampliare l’offerta della biblioteca: “In attesa di una soluzione, ho proposto che vengano installati dei condizionatori di aria al primo piano della biblioteca”, ha aggiunto la Presidente.

La riunione di questa mattina ha evidenziato la necessità non solo di spazi più adeguati in cui sistemare i libri ed accogliere le persone, ma soprattutto l’urgenza di sopperire alla mancanza di personale: “Al momento c’è un solo dipendente – ha chiarito De Guglielmo – Gli orari di apertura della struttura sono vincolati a quelli della struttura comunale. Inoltre se il dipendente dovesse ammalarsi o prendere le ferie, la biblioteca resterebbe chiusa e non possiamo permetterlo. È giusto dare l’incarico anche ad altre persone, così da non lasciare i cittadini privi di un punto di riferimento importante per la cultura”.

L’altro punto all’ordine del giorno è la Casa di Kore, la comunità alloggio che offre sostegno ed assistenza ai minori. La casa, ubicata a cinque minuti dal centro storico di Termoli, offre ampi spazi, aree ricreative ed un orto in cui i ragazzi ricevono tutto il necessario per la loro educazione e la crescita personale, grazie alla presenza di educatori professionali, psicologi, assistenti sociali, operatori ausiliari e cuochi. “Si tratta di una struttura bellissima ed importante per la città – ha concluso De Guglielmo - stiamo verificando che il Comune faccia il coordinamento”.