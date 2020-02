Roberti nomina il Nucleo di valutazione: Cocomazzi presidente con Giglio e Farina

TERMOLI. Un tassello dopo l'altro, si sta via via componendo il mosaico amministrativo del Comune di Termoli. Il sindaco Francesco Roberti con proprio decreto ha nominato il Nucleo di valutazione: i componenti sono Michele Cocomazzi, presidente, Giuseppe Giglio e Angelo Farina.

Il testo del decreto:

Premesso che con deliberazione di G. C. n. 54 del 30/03/2016 è stato integrato il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi comunali con l'inserimento di norme disciplinanti il sistema integrato dei controlli interni e per l’organismo indipendente di valutazione; Considerato che l’art. 7 del predetto regolamento prevede che l’organismo sia composto da tre esperti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra professionisti, docenti e dirigenti di amministrazioni ed aziende pubbliche e private; che lo stesso art. 7 prevede che la nomina sia effettuata dal Sindaco con proprio decreto su base curriculare, atta a documentare il possesso dei requisiti richiesti; Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2747 del 23/12/2019 con la quale è stato avviato il procedimento per la nomina del Nucleo di Valutazione ed è stato approvato lo schema di avviso pubblico; Visto l’avviso pubblico per la nomina del predetto Nucleo nr. cron. 5250 del 23/12/2019, pubblicato all’albo on line dell’ente per 30 giorni fino al 23/01/2020; Visto il verbale trasmesso in data 04/02/2020 dal Segretario Generale, da cui risultano n. 31 richiedenti idonei per professionalità ed esperienze maturate. Visto l'elenco degli idonei e, dunque, la sussistenza dei requisiti personali e professionali dei soggetti ivi indicati anche in considerazione di criteri di economicità; Visto che ai sensi dell’art. 7 il Nucleo dura in carica 3 anni o comunque per un periodo non superiore al mandato del sindaco; Visti: - l’art. 147 del D.Lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; - l’art. 16 del D.Lgs n. 150/2009; - il D.Lgs. 165/2001; - lo Statuto Comunale; - Il vigente Regolamento per il Sistema dei controlli interni e per l’organismo indipendente di valutazione; DECRETA Di nominare, con decorrenza dal 10/02/2020, quali componenti del Nucleo di Valutazione: - dott. Michele Cocomazzi, nato a S. Giovanni Rotondo il 06.06.1968, con funzioni di Presidente; - dott. Angelo Farina, nato a Termoli (CB) il 08.04.1976 - Componente; - dott. Giuseppe Giglio nato a Terlizzi (BA) il 28.07.1978 - Componente; Di dare atto che sia il Presidente che i Componenti del Nucleo sono iscritti nell’elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.); di partecipare la nomina ai predetti professionisti; Di stabilire che detto Nucleo durerà in carica fino alla fine del mandato del sottoscritto, come previsto dall’art. 7 del predetto regolamento; Di stabilire il compenso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del regolamento di cui in premessa, nella misura del 75% di quello attualmente determinato per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; Di trasmettere il presente atto, al Segretario Generale per i consequenziali adempimenti gestionali.