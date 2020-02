TERMOLI. Quarto appuntamento a Termoli ieri per la Settimana per la vita, col convegno “Nuove Frontiere dell’Assistenza Domiciliare e delle Cure Palliative: una sfida per esaltare il concetto di vita nella sua qualità”. E’ intervenuto, da par suo, il dottor Mariano Flocco, responsabile dell'Hospice di Larino.

Le Cure Palliative nascono in Inghilterra negli anni '60 per opera di Cicely Saunders (1918/2005), infermiera, assistente sociale e medico, ispiratrice del movimento Hospice e fondatrice del primo Centro di C. P. Uditorio gremito per un parterre di ospiti e operatori di qualità e nutrito, moderato dal giornalista di Avvenire Francesco Ognibene.L'iniziativa rientrava nel programma della Settimana per la vita promossa dalla Consulta diocesana per la Pastorale della Salute.

Partendo proprio dagli albori, ossia la storia di Cicely Saunders, che da ausiliaria divenne infermiera e poi medico, Flocco ha tracciato lo status quo delle cure palliative e dell’assistenza domiciliare, a 10 anni ormai dall’entrata in vigore della legge 38. Purtroppo, al di là dell’impianto normativo, specie in Molise, definito più a Sud della Sicilia, c’è poco da festeggiare. Lui stesso vorrebbe andarlo a urlare al Ministero della salute. Sul nostro territorio occorrerebbero ben altre figure professionali, forse dieci volte rispetto al numero attuale, quelle due unità che si affastellano su tutti i casi e non parliamo dell’Hospice.

Flocco ha raccontato un aneddoto, quello di Giuseppe, il paziente di Pietrabbondante accudito dalla moglie e da un asino, che non volle andare all’Hospice nelle ultime settimane di vita, poiché brandendo la legge 38 esigeva le cure a domicilio, peraltro rigorosamente ricevute, nonostante la ristrettezza e l’esiguità, a dir poco, dell’organico.

L'intervento è stato trasmesso in versione integrale in diretta Facebook da Termolionline, con un notevole seguito.