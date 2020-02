Cimitero: il project financing per la gestione e l’ampliamento finiscono in Consiglio

Lavori in corso Quasi completate le nuove balaustre dei due ponticelli di via Rio Vivo Le foto

TERMOLI. Quasi completati i lavori di riqualificazione delle balaustre dei due ponticelli di via Rio Vivo nell’area prossima all’ultravolo. I vecchi e malandati parapetti sono stati sostituiti da robuste balaustre in acciaio rivestito in legno per favorirne la contestualizzazione.