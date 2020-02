TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo: "Buongiorno, vorrei portare all'attenzione un problema: noi residenti in via Asia, dopo le tante lamentele sulla scarsità di parcheggi, abbiamo segnalato che la nostra traversa è sempre invasa dai parcheggiatori che vanno in piscina, lasciando i residenti senza parcheggi disponibili, costringendoli a parcheggiare altrove per poi raggiungere le abitazioni a piedi.

I vigili, interpellati, hanno risposto che non possono fare più di tanto perché è una strada privata senza segnaletica, allora ci siamo rivolti Iacp, dato che se la strada è privata spetterebbe almeno un parcheggio per residente, ma lo Icpt e gli amministratori hanno risposto che è strada pubblica. Inoltre dopo l'intervento dei Vigili del fuoco per il taglio dei rami pericolanti avvenuto nei giorni scorsi, ci ritroviamo una catasta di rami sulla strada; adesso a chi spetta la rimozione e lo smaltimento, a noi residenti o al Comune?"