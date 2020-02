Carnevale 2020, prime anticipazioni: omaggio alla Terra e all’India

TERMOLI. Stamani verrà ufficializzato il programma del Carnevale termolese 2020.

Si tratta di due appuntamenti con l’omaggio alla terra ed all’India.

È tempo di rispolverare gli abiti sgargianti, le maschere e dar libero sfogo alla fantasia ed all’originalità: come ogni anno, infatti, anche il 2020 si inaugura con la festa più colorata che ci sia e l’aria inizia a profumare di coriandoli e allegorie. Il Carnevale termolese sta già scaldando i motori per offrire alla popolazione uno spettacolo unico e divertente, adatto a tutte le fasce d’età, che dipingerà di mille colori le vie del centro cittadino.

Sebbene il programma ufficiale sarà svelato solo durante la conferenza stampa di sabato, TermoliOnline è riuscito ad avere qualche piccola anticipazione sui carri e sui temi scelti per quest’anno. Calendario e penna alla mano, segnate i due appuntamenti con il divertimento: si partirà domenica 16 febbraio con la prima delle due date. Una settimana più tardi, il 23 febbraio, la magia dei carri riecheggerà nuovamente per le strade, scaldando i cuori di grandi e piccini.

A sfilare saranno quattro carri, seguiti da altrettante scuole di ballo pronte a mostrare la loro coinvolgente bravura: New Free Dance in collaborazione con Dance with me, Fly Zone, Emozioni Latine e Peter Pan. I temi scelti sono diversi fra loro e faranno respirare aria di territorialità ed Oriente: Gente di Mare della Fly Zone, La Bella e la Bestia di Emozioni Latine, Bollywood della New Free Dance e Dance With Me e Pagliacci e Maghi della Peter Pan. Tutto studiato per destare stupore e magia.

Il valore aggiunto dell’edizione di quest’anno è rappresentato dagli studenti del Liceo Artistico ‘B. Jacovitti’ di Termoli, coinvolti nel progetto su richiesta dell’Amministrazione Comunale. A loro, infatti, è stato affidato il compito di aiutare le scuole di ballo a creare i bozzetti ed a dipingere i pannelli che, successivamente, saranno montati sui carri che sfileranno.