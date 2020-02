TERMOLI. Tre mesi e mezzo di corso, dopo aver vinto un concorso per commissario della Polizia penitenziaria svolto nel 2018. Nick Di Michele, storico portavoce del Movimento 5 Stelle a Termoli e due volte candidato sindaco pentastellato, è al bivio della scelta professionale. Con questo nuovo prestigioso incarico, da lunedì assumerà il comando di 45 agenti, a capo del Nucleo operativo nel carcere di Parma, quello per intenderci dove è stato rinchiuso il Capo dei Capi di Cosa nostra Totò Riina.

Lo abbiamo incontrato ieri pomeriggio e lui stesso ci ha rivelato la destinazione a cui l’amministrazione penitenziaria gli ha riservato. Lontano da Termoli e dalla sua missione in Consiglio comunale, almeno per il momento, ma potrebbe anche non essere la destinazione definitiva. Intanto, sempre ieri mattina si è riaffacciato in Commissione, scusandosi per il lungo periodo di assenza. Il cuore è sempre nel MoVimento, di cui riconosce il momento difficile, ma confida nello zoccolo duro elettorale del 15-18% che mai dovrebbe venire a mancare in un proscenio nazionale, mentre il 33% di due anni fa fu il frutto della debacle di centrodestra e centrosinistra.