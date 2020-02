TERMOLI. Questa mattina alle 10.30 si è tenuta la conferenza stampa in comune per presentare l’edizione 2020 del “Carnevale Termolese”.

Presenti l’assessore alla cultura Michele Barile, i rappresentati delle varie associazioni e due rappresentati del liceo artistico Jacovitti, i docenti Nino Barone e Michele Carafa, che quest’anno hanno accettato l’invito a collaborare per la realizzazione di alcuni carri.

Le attività si svolgeranno nei due fine settimane del 15-16 e 22-23 febbraio.

La programmazione prevede attrattive per i bambini e la parata dei carri nelle due domeniche.

La parata che si svolgerà nelle domeniche 16 e 22 febbraio, partirà da piazza Donatori di Sangue alle 14.30 e il percorso sarà sempre lo stesso per terminare in piazza Vittorio Veneto dove proseguiranno i festeggiamenti.

Il Mago Peppe è stato tra i primi a parlare dopo l’introduzione dell’assessore alla Cultura Michele Barile, nella sala giunta piuttosto stretta vista la partecipazione folta alla conferenza: “Invitiamo alla partecipazione a tutti gli eventi, in particolare sabato 15 febbraio ci sarà la caccia al tesoro nel borgo antico dove i bambini scoprirannotesori e incontreranno personaggi fantastici ,accompagnati da due pirati d’eccezione”.

Per Roberto Di Blasio dell’associazione “Sorridere sempre onlus”: “Ringrazio l’assessore che ci ha permesso di essere presenti all’interno del cartellone della manifestazione.

Con questa iniziativa vogliamo anche sensibilizzare le persone alle attività che svolgiamo sul territorio”.

Barone aggiunge che la presenza del liceo Artistico è un motivo di propaganda per far vedere all’esterno le abilità che gli studenti sono riusciti a sviluppare in questi anni. “Abbiamo coinvolto gli studenti a svolgere il lavoro anche di pomeriggio”.

Il professore Carafa aggiunge che per i loro ragazzi è un attività didattica, una collaborazione partita con un incontro con l’assessore e le associazioni dove si è discusso sui temi da realizzare

Le classi che hanno partecipato sono la terza e quarta arti figurative, insieme alle docenti Chimenti e Rigoglioso.

“Abbiamo superato tutte le difficoltà-prosegue Carafa e siamo in fase di ultimazione”.

“Una collaborazione - aggiunge- l’assessore Barile nata quest’anno con l’auspicio che durerà anche nei prossimi anni”.

Quattro i carri della parata più di otto associazioni tra cui le scuole di danza per un totale di oltre 400 persone:

Flyzone, Emozioni latine, Peter Pan, Dance with me, New free dance, Sorridere sempre onlus, I Cavalieri di Termoli, la Proloco e I Ragazzi del Carnevale.

Francesco Del Ciotto dell’associazione i Ragazzi del Carnevale in collaborazione con la Fly zone hanno sviluppato il tema Gente di Mare: un tema caroalla cittadina di Termoli è un riconoscimento a tutte le persone che lavorano in mare dando un contributo importante all’economia cittadina.

Un budget complessivo di 12.500 euro per tutte le giornate .

L’assessore Barile conclude ringraziando tutti coloro che prenderanno parte alla realizzazione e aggiunge: “Il carnevale senza di loro non si può fare”.