TERMOLI. Ieri venerdì 7 febbraio, Giornata mondiale Contro il Bullismo, e martedì 11 febbraio, Giornata mondiale per la sicurezza in rete (contro il Cyber Bullismo): due giornate importanti, celebrate presso la scuola di Difesa Grande. Ieri docenti, alunni dell'Istituto Comprensivo e il Dirigente scolastico Salvatore Sibilla, hanno legato un Nodo blu al cancello della scuola per dire no al bullismo, saranno inoltre attivati dei laboratori di dibattito per affrontare il tema.

Per quanto riguarda martedì 11, verso le 11:30, presso il Comune di Termoli, gli alunni incontreranno il sindaco Francesco Roberti, il Presidente del Consiglio Michele Marone, l’Assessore alla Cultura Michele Barile e l’Assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola, rappresentanti delle Istituzioni, nonché portavoce di valori. ci sarà una breve Cerimonia di consegna del “Nodo blu” dove una piccola delegazione di studenti delle scuole Primaria e della Secondaria, in rappresentanza di tutto l’Istituto, consegnerà al Sindaco il “Nodo blu”. Saranno presenti il Dirigente Scolastico Salvatore Sibilla, la Prof.ssa Carla Di Pardo, in qualità di ideatrice del progetto, le referenti del Bullismo, la Maestra Mariaconcetta Colombo e del Cyber Bullismo e della Sicurezza in Rete, la Maestra Sonia Di Marco.

“Il nodo blu” simboleggia un patto di corresponsabilità tra il Comune e la Scuola, l’intenzione è di prendere esempio da altri Comuni italiani dove le scuole sono chiamate ad agire e a sensibilizzare i ragazzi su temi così importanti e così vicini a loro, attuando iniziative e seguendo le linee guida del Miur, che a non lasciare nulla di intentato per sensibilizzare tutti a certe tematiche e per risolvere queste vere e proprie piaghe sociali.