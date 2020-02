Coronavirus, crollano le vendite dai cinesi: negozi vuoti e clienti con la mascherina

TERMOLI. L’impatto del coronavirus si fa sentire eccome: non solo attraverso la psicosi di massa che porta le persone a sospettare di ogni essere umano, a prescindere dalla nazionalità, che tossisce o starnutisce, ma anche attraverso il crollo degli affari nei negozi gestiti dai cinesi. Parcheggi vuoti, se non fosse per le auto posteggiate di proprietà di chi gestisce o lavora nell’attività, corsie interne semivuote dove i pochi clienti presenti camminano indisturbati ed hanno tutto il tempo di guardare e scegliere cosa comprare e proprietari e commessi rassegnati al fatto che l’effetto del virus abbia rallentato le vendite. Neppure i saldi sulla merce già scontatissima e le offerte a pochi euro invogliano la popolazione a frequentare i corridoi degli store cinesi.

Il timore di contrarre il virus è così alto che c’è perfino chi indossa la mascherina prima di entrare in uno dei grandi negozi cinesi di Termoli: “L’altro giorno è venuto un cliente – ha commentato la commessa italiana, specifica doverosa vista la vicenda – Indossava una mascherina e parlava con noi da lontano, ponendosi ad una distanza di un paio di metri per paura che fossimo contagiosi”. Un episodio che farebbe sorridere chiunque, ma che per i ragazzi che stavano lavorando ha rappresentato un danno emotivo: “Mi sono sentita discriminata, il mio collega invece si è arrabbiato molto per quanto accaduto”, ha confessato ancora a TermoliOnline.

Male, anzi malissimo, anche le borse ed il mercato online: Alibaba, il colosso cinese per eccellenza, è isolato a causa del coronavirus, dal momento che la fortezza sorge in uno dei tre distretti considerati a rischio e le vendite sono calate drasticamente. A nulla sembrano servire i 14 milioni di dollari donati alla ricerca e l’apertura di una piattaforma a supporto del personale medico cinese. Il mondo ha paura e la mancata informazione gioca un ruolo fondamentale alla diffusione di notizie non veritiere: “C’è troppa ignoranza in giro – confessa una cliente in fila alla cassa di un negozio cinese – Ci sono persone che ti guardano storto perché tossisci e si spostano.

Se la colpa del calo vendite sarebbe da imputarsi al coronavirus, alcuni dei proprietari dei negozi cinesi tentano di ‘mettere una pezza’ e giustificare il segno meno negli incassi di gennaio: “Abbiamo avuto un calo nelle vendite, è vero, ma il coronavirus è colpevole solo in parte – spiega il proprietario di uno store cinese – Ormai la maggior parte della gente compra su internet perché c’è più scelta e la comodità di riceverlo a casa, senza dover uscire, prendere l’auto e rischiare di ammalarsi a causa del freddo o della pioggia”.