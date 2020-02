Pantera in libertà, avvistata in agro Poggio Imperiale

FOGGIA. Pantera nera, un nuovo avvistamento nel foggiano.



Continuano incessanti le ricerche del pericoloso felino che da circa un mese sta spaventando gli abitanti della provincia di Foggia, ma non solo, tanta paura anche tra i molisani che si recano quotidianamente per lavoro o studio nella vicina Puglia.

Diverse le segnalazioni e i falsi allarmi arrivati ai gruppi di ricerca, formati da polizia, vigili, forestali e veterinari dell’Asl, dal 15 gennaio, giorno del primo avvistamento.

Qualche giorno fa era stata avvistata nei pressi di un agriturismo alla periferia di Foggia, in via San Severo, ora il felino è tornato a farsi vedere in agro di Poggio Imperiale.

La segnalazione sembra essere attendibile, tanto da spingere il sindaco Alfonso D'Aloiso a scrivere un post sul proprio profilo Facebook.

"In questi minuti la pantera è stata avvistata oltre la circonvallazione di Poggio Imperiale, nella campagna tra il distributore e i capannoni della zona artigianale. I Carabinieri sono stati allertati".

Conclude il post invitando tutti i cittadini alla massima prudenza.